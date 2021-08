Télétravail: À quelle entreprise de la tech ressemblera votre rentrée?

Quelles sont les organisations retenues par les entreprises de la tech pour la rentrée de leurs salariés? crédit photo : Shutterstock

Depuis un an, le télétravail s'est imposé au sein de nombreuses entreprises, y compris celles qui étaient réticentes auparavant. Alors que la rentrée devrait signer le retour au bureau pour bon nombre de salariés, où placer le curseur entre télétravail et présentiel ? Si les géants de la tech évoquent une organisation hybride, leurs stratégies varient.

Bienvenue dans l'ère du travail hybride

Les GAFAM se disaient plutôt favorables à un maintien du télétravail après la pandémie. Pourtant, plusieurs d'entre eux ont fait machine arrière au cours des derniers mois et revendiquent désormais un mode de travail flexible. Jack Dorsey, PDG de Twitter, avait affirmé en mai 2020 que les salariés de l'entreprise pourraient rester en télétravail à vie. Il est depuis revenu sur ses déclarations, précisant que cela ne s'appliquerait qu'aux postes «télétravaillables». L'entreprise a depuis rouvert ses bureaux.

Google, qui avait été l'une des premières entreprises à instaurer le travail à domicile, a annoncé il y a quelques mois que le retour au bureau se ferait à partir de septembre. Les salariés en télétravail devront vivre à une distance «raisonnable» des locaux de l'entreprise. Ils pourront travailler plusieurs semaines par an depuis le lieu de leur choix, mais devront en faire la demande. L'entreprise s'attend à ce que 60% de ses collaborateurs reviennent au bureau plusieurs jours par semaine, que 20% choisissent de changer de bureau, et que les 20% restants continuent à travailler de chez eux. Microsoft a adopté une organisation similaire.

Facebook favorable au 100% télétravail

Facebook a annoncé la réouverture progressive de ses locaux dès le mois de mai. Toutefois, les employés souhaitant rester en télétravail sont libres de le faire. Pour Mark Zuckerberg, «la manière dont les gens travaillent est plus importante que l'endroit où ils se trouvent». Les salariés sont même libres de déménager à l'étranger. L'entreprise prévoit que d'ici 5 à 10 ans, la moitié de ses collaborateurs pourraient travailler de chez eux de façon permanente. L'entreprise suédoise Spotify se dit elle aussi favorable au 100% remote.

Amazon et Apple plus frileuses par rapport au distanciel

S'ils ne ferment pas totalement la porte au télétravail, plusieurs géants de la tech privilégient le présentiel. En mars 2021, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a publié un billet de blog dans lequel il dit souhaiter «le retour à une culture d'entreprise centrée sur le lieu de travail». De son côté Tim Cook, PDG d'Apple, a écrit à ses collaborateurs pour annoncer un retour sur site trois jours par semaine dès septembre. Ces déclarations ont déclenché une fronde d'une partie des salariés, qui réclament davantage de souplesse et menacent de démissionner.

Le variant Delta rebat les cartes

La menace du variant Delta et la reprise éclair de l'épidémie contraignent les entreprises américaines à revoir leurs plans pour la rentrée. Twitter, qui avait rouvert ses bureaux de New-York et San Francisco le 12 juillet, les a refermés. Apple et Google ont décalé le retour en présentiel à octobre au plus tôt. Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, maison mère de Google, a par ailleurs annoncé que seuls les salariés vaccinés pourraient revenir en présentiel. Cette mesure ne concerne seulement les États-Unis pour le moment, mais elle devrait être étendue à d'autres pays. Facebook a adopté la même position, toutefois celle-ci reste minoritaire dans les entreprises de la tech.

