Le télétravail aurait augmenté la productivité

En France, depuis un peu plus d'un an, le télétravail et les Français jouent un peu à « je t'aime, moi non plus » ! Si les salariés étaient nombreux à l'appeler de leurs vœux avant la pandémie, lorsque celle-ci l'a imposé, nombre d'entre eux se sont sentis « désociabilisés » et ont demandé à revenir au bureau. Le gouvernement concédait alors « un jour par semaine », avant de décider, en mars dernier, suite au rebond de l'épidémie, de « systématiser » à nouveau le télétravail, engendrant ainsi un nouveau phénomène de « détresse psychologique ». On voit bien, donc, toute l'ambiguïté que génère ce nouveau mode de travail. Mais qu'en est il de son efficacité réelle ? Après une année de télétravail généralisé, le constat serait plutôt positif en termes d'efficacité et de productivité...

Le te?le?travail aurait augmente? la productivite? - iStock-ozgurcankaya

L'analyse de l'institut Sapiens

L'impact des nouvelles pratiques managériales

Des gains financiers avérés pour les entreprises

L'institut Sapiens est un think tank indépendant qui s'est donné pour mission, au travers de ses observatoires, de décrypter l'actualité sociale, économique et politique, et de sensibiliser aux enjeux des mutations en cours. Il était donc naturel qu'il s'intéresse à cette énorme mutation à la fois sociale et économique qui s'opère, depuis que les vannes du télétravail ont été largement ouvertes par la pandémie. La dernière étude publiée par l'institut en matière de télétravail portait sur son impact durant les deux premiers confinements. Selon son rapport, le travail à la maison aurait « permis de sauvegarder entre 216 et 230 milliards d'euros de Produit intérieur brut (PIB) en 2020 ; entre 167 et 173 milliards d'euros de PIB lors du premier confinement, et entre 49 et 57 milliards d'euros lors du second confinement ». D'après Erwann Tison, le directeur des études de l'Institut Sapiens le déploiement du télétravail aurait ainsi « sauvé 9 points de PIB » ...Et ce n'est pas tout ! La même étude indique que « la réduction du nombre de distractions et de perturbations (pause-café, long déjeuner, bruit) » aurait augmenté la productivité des salariés de 22%. Ces derniers s'avérant, par ailleurs moins stressés, donc beaucoup plus efficaces !L'étude de l'institut Sapiens soulignait également les bienfaits du télétravail d'un point de vue managérial. La distance qui sépare les managers des collaborateurs aurait en effet tendance à augmenter l'indépendance et l'autonomie de ces derniers, boostant ainsi « la motivation par la responsabilisation ». Le télétravail réduit aussi de manière conséquente, les dysfonctionnements managériaux, qui, minant la qualité de vie au travail, sont également à l'origine d'un important phénomène d'absentéisme, dont le coût est estimé à 108 Milliards d'euros par an.Enfin, le télétravail est aussi pour de multiples entreprises, un moyen de réaliser des économies d'échelle : réduction de certaines charges fixes (loyers, frais d'entretien, d'électricité, d'eau, de chauffage...) et de charges variables telles que, par exemples les remboursements de frais kilométriques et de transport en commun... Les entreprises trouvent souvent leur compte dans cette nouvelle pratique, même si de plus en plus d'accords d'entreprises visent à la cadrer en prévoyant - notamment -des indemnités de télétravail versées aux salariés.