Signal ou Telegram: des alternatives à WhatsApp disponibles et gratuites

À compter du 8 février 2021, Facebook pourra récupérer les données mises en ligne par les usagers de WhatsApp, Instagram et Messenger. crédit photo : Bloomicon/Shutterstock / Bloomicon

Dès le 8 février 2021, les conditions d'utilisation de WhatsApp changent au profit de l'entreprise mère de la messagerie cryptée : Facebook. Les données des quelques 2,5 milliards d'usagers seront colletées pour améliorer les algorithmes de Facebook et de l'ensemble de ses filiales. Cette nouvelle risque de faire fuir les utilisateurs sur des messageries annexes comme Signal ou Telegram.

Facebook reprend la main sur WhatsApp

Les adeptes de messageries sécurisées s'inquiètent de l'actualité brûlante. En effet à partir du 8 février 2021, l'application WhatsApp, propriété de Facebook, modifiera ses conditions d'utilisation. La firme de Mark Zuckerberg souhaite réviser la politique de confidentialité de sa messagerie cryptée pour «exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et commercialiser nos services», affirme l'entreprise.

L'objectif est d'améliorer les algorithmes développés par Facebook et proposer encore davantage de publicités ciblées aux usagers en puisant dans les données de 2,5 milliards d'utilisateurs de WhatsApp dans le monde. Facebook et ses filiales se réserveront le droit, dès le 8 février 2021, de partager les données collectées avec des «entités tierces», c'est-à-dire des entreprises, lorsque WhatsApp interagit avec elles. Parmi ces données, on retrouve le numéro de téléphone de l'usager, sa photo, l'ensemble de ses contacts, ou encore l'horodatage de la dernière connexion.

Données personnelles: les Européens protégés

Si l'ensemble des pays sont concernés par cette mise à jour, l'Europe fait de la résistance. Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), adopté en 2018 par l'Union européenne protège les utilisateurs du Vieux Continent. Ainsi seulement les utilisateurs de WhatsApp Business, c'est-à-dire les entreprises, seront concernés par la mise à jour de Facebook. Toutefois la nouvelle inquiète tout de même les particuliers et des applications annexes comme Signal ou Telegram engrangent depuis le début de l'année 2021 des millions et des millions de nouveaux utilisateurs.

Telegram: populaire, mais moins crypté

Telegram est une application gratuite et sécurisée, même si son fonctionnement demeure opaque. Créée par Pavel Durov, elle est loin d'être aussi sécurisée que le laisse entendre sa réputation. L'application collecte les adresses IP des usagers, les numéros de téléphone ou encore les noms et prénoms, contrairement à Signal. Et les messages privés entre deux utilisateurs ne sont pas nécessairement cryptés par défaut. Il est possible de sécuriser les messages de groupe comme les notes vocales. Toutefois, le paramétrage par défaut de ce cryptage n'est pas possible et il faut à chaque fois faire une manipulation pour y parvenir. De plus, l'ensemble des messages sont sauvés dans le cloud, ainsi en cas de piratage des données il existe très peu de marche de manœuvre.

Signal: la plus sécurisée

Signal est peut-être à ce jour la meilleure option pour chiffrer l'ensemble de ses conversations. Si l'application soufre d'un manque de notoriété elle dispose d'un système de cryptage évolutif permettant de passer des appels vocaux et vidéos privés. L'application est gratuite et nécessite seulement une inscription sur le service via son numéro de téléphone. Le service ne collecte aucune donnée et il est possible d'accéder à de nombreuses options supplémentaires comme le floutage des visages sur les photos partagées. Selon l'entreprise, aucun traceur de pub n'est incorporé dans l'application. De plus, le modèle économique de Signal repose sur les dons des usagers et autres subventions. Cela garantie l'indépendance de la société .