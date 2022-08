Salma Hayek, Natalie Portman... Ces stars américaines mariées à des Français

Ces stars américaines mariées à des Français. crédit photo : Capture d’écran Instagram

Certaines célébrités étrangères se sont installées en France non pas pour la gastronomie, l’art de vivre à la française ou encore pour les musées… mais parce qu’elles ont rencontré le grand amour. C’est le cas de Salma Hayek mariée à François-Henri Pinault depuis 2009, Nathalie Portman mariée à Benjamin Millepied depuis 2012, ou encore Lisa Kudrow mariée au businessman Michel Stern depuis 1995. Coup de projecteur sur ces histoires d’amours à la française.

Salma Hayek et François-Henri Pinault: l’actrice hollywoodienne et le milliardaire français

Le couple se rencontre en 2006 lors de l’inauguration du palais Grassi à Venise. Le milliardaire est célibataire depuis son divorce en 2004 de la mère de ses deux premiers enfants. Salma Hayek, qui séjournait à Rome avec Penélope Cruz pour le film Bandidas , figure parmi les invités. Elle est accueillie par François-Henri Pinault lui-même. Ils sympathisent et décident de se revoir. Cette rencontre marque le début de leur grande histoire d’amour. Peu après, ils emménagent ensemble à Paris. Et le 21 septembre 2007, ils accueillent une petite fille prénommée Valentina (le premier enfant de l’actrice).

À 14 ans, Valentina Pinault, l’héritière, lance sa carrière dans les pas de sa mère Valentina Paloma Pinault est discrète même si elle a grandi sous les feux des projecteurs. Issue d’une double culture (mexicaine par sa mère et française par son père), elle parle couramment espagnol, français et anglais. À 14 ans, elle lance sa carrière de mannequin en posant en duo avec sa mère en une de Vogue Mexico .

Salma Hayek et François-Henri Pinault se marient le 14 février 2009 à la mairie du 6e arrondissement de Paris. La cérémonie de mariage s’est déroulée sans faste. “Je veux un mariage d’amour avec mes amis, la famille et du fun. Je pense que dépenser des millions pour un mariage est ridicule et cela n’a jamais été mon rêve”, a précisé l’actrice au magazine People .

Après plusieurs années à Paris, la famille s’installe à Londres. Le couple a renouvelé ses vœux en 2018 à Bora Bora et inonde les réseaux sociaux de photos de leur bonheur. C’est ce qu’on appelle une histoire qui dure. N’en déplaise aux détracteurs qui accusaient l’actrice de s’être mariée pour la fortune de la famille Pinault (3e fortune française: 35,3 milliards d’euros ).

Lisa Kudrow mariée depuis 26 ans à un Français Lisa Kudrow et Michel Stern (un publicitaire français) sont mariés depuis 1995. 26 ans plus tard, ils semblent toujours amoureux. L’actrice aurait dit “Ça y est, il est là” (l’homme de sa vie) lors de sa rencontre avec le Français. Elle est parfaitement francophone. Ils sont un fils, Julian Murray, né en 1998.

Natalie Portman et Benjamin Millepied: coup de foudre sur le tournage de Black Swan

La danse a provoqué leur rencontre lors du tournage de Black Swan , en 2009. Depuis 13 ans, l’actrice américaine Natalie Portman et le danseur étoile et chorégraphe français Benjamin Millepied forment un couple très secret. Leur idylle est née lors de ces nombreux mois de répétition pour permettre à Nathalie Portman d’incarner à l’écran le cygne blanc et le cygne noir du célèbre ballet de Tchaïkovski, Le Lac des cygnes . Natalie Portman reçoit un Oscar pour ce rôle, alors enceinte de leur premier enfant. Leur fils, Aleph, est né en juin 2011. Ils se marient en 2012 à Los Angeles.

Le couple a vécu pendant 2 ans à Paris (entre 2014 et 2016), lorsque Benjamin a été promu directeur de la danse à la tête du ballet de l’Opéra de Paris. Ils n’ont pas souhaité rester vivre à Paris alors que l’actrice avait appris le français. En effet, après quelques mois de vie parisienne, elle explique avoir eu beaucoup de mal à s’adapter… aux Parisiens. “Je ne me suis pas rendu compte que je m’étais habituée à la rigidité des Français avant de revenir ici”, déclare l’actrice lors du déménagement de la famille à Los Angeles. Ils y ont accueilli leur deuxième enfant, Amalia, en 2017.

Matt Pokora et Christina Milian, un couple franco-américain amoureux de la chanson

Le couple fait rêver. Après 3 ans de relation et 3 enfants (dont 2 ensemble), Christina Milian et M Pokora se sont dit oui le mercredi 9 décembre 2020, à la mairie du 8e arrondissement de Paris. Ils attendaient cet évènement avec impatience ayant dû le repousser plusieurs fois à cause du Covid-19.

Ces stars américaines qui ont… divorcé d’un Français Ils ont célébré leur mariage au château de Vaux-le-Vicomte en 2007. Mais le conte de fées franco-américain s’est achevé peu après pour l’actrice Eva Longoria et son époux français, le basketteur Tony Parker . Il est accusé d’infidélité en 2007 et, 3 ans plus tard, le couple annonce son divorce. Depuis, chacun a refait sa vie. Eva Longoria apparaît comblée. Elle est maman d’un petit garçon. Le basketteur a quant à lui annoncé sa séparation avec la mère de ses enfants. Romain Dauriac et Scarlett Johansson : le couple se marie en 2014 et accueille la même année une fille, Rose Dorothy. En 2017, ils annoncent leur séparation dans la presse. L’actrice s’est exprimée dans le magazine people sur le mariage: “Être marié est différent de ne pas l‘être et quiconque vous dit qu’il s’agit de la même chose ment. Cela change les choses.” Vanessa Paradis et Johnny Depp ont formé pendant 14 ans le couple idéal. À l’abri des caméras, ils vivaient leur histoire d’amour en toute discrétion. Parents de 2 enfants (Lily Rose et Jack), l’annonce de leur séparation a surpris leurs fans. Ils se sont séparés à l’amiable.

