Pretty Woman, House of Gucci, Titanic: les plus beaux bijoux du cinéma

Entre la joaillerie et le septième art, c’est une histoire d’amour qui dure, à l’écran comme sur le tapis rouge. Qu’ils constituent un élément central de l’histoire ou un simple accessoire, certains joyaux sont devenus cultes. De Titanic à Cléopâtre en passant par Moulin Rouge, découvrez les bijoux les plus emblématiques du septième art.

Le Tiffany Diamond, bijou star du cinéma

La scène est devenue culte: au petit matin, Holly Golightly s’exclame “I’m just crazy about Tiffany’s!” en s’arrêtant devant la vitrine du joaillier sur la Cinquième avenue. Pour la promotion du film Diamants sur canapé ( Breakfast at Tiffany’s ), Audrey Hepburn a eu la chance de porter l’un des plus somptueux joyaux au monde: un diamant jaune taille coussin de 128,54 carats à 82 facettes acquis par Charles Lewis Tiffany en 1877, monté sur le collier de diamants Ribbon Rosette dessiné par Jean Schlumberger.

En 2012, le diamant est serti une nouvelle fois pour célébrer le 175e anniversaire de la maison de joaillerie. C’est sous cette forme que Lady Gaga le porte en 2019 lors de la 91e cérémonie des Oscars, où elle est nommée pour A Star is born . En 2021, le collier apparaît au cou de Beyoncé , égérie de la nouvelle campagne de Tiffany & Co avec son mari Jay-Z. En 2022 enfin, ce joyau exceptionnel joue un rôle central dans l’intrigue de Mort sur le Nil (sorti sur les écrans français le 11 février).

Un film, un bijou

Dans l’une des scènes du cultissime Pretty Woman , Julia Roberts se voit prêter un sublime collier pour accompagner Richard Gere à l’opéra. Composé de 23 rubis taillés en poire, lovés dans des cœurs de diamants, cet exceptionnel bijou a été conçu par le joaillier Fred. Il est estimé à 1,35 million de dollars.

En 2003, la comédie Comment se faire larguer en dix leçons réunit Kate Hudson et Matthew McConaughey. Lors d’une soirée, l’actrice porte le collier Isadora orné d’un diamant jaune de 51,94 carats. Le bijou, d’une valeur de 5,3 millions de dollars, est signé Harry Winston. La même année, une autre création du joaillier entièrement pavée de diamants, le collier Wreath, brille autour du cou de Jennifer Lopez dans Coup de foudre à Manhattan .

Impossible de parler de bijoux de cinéma sans évoquer le Cœur de l’océan, dont la quête marque le point de départ de Titanic . Ce magnifique diamant bleu en forme de cœur est inspiré du véritable diamant Hope, conservé au National Museum of Natural History de Washington. C’est une réplique en cristaux Swarovski qui apparaît à l’écran.

Dans Les Hommes préfèrent les blondes , Marilyn Monroe entonne Diamonds are a girl’s best friend parée d’une fausse rivière de diamants. 50 ans plus tard, Nicole Kidman reprend la célèbre chanson dans la comédie musicale Moulin Rouge de Baz Luhrmann. L’actrice porte pour l’occasion un majestueux collier de style édouardien incrusté de plus de 1.300 diamants représentant un total de 134 carats. Signé du designer australien Stefano Canturi, c’est l’un des bijoux les plus chers jamais créés pour le cinéma. Sa valeur est estimée à 1 million de dollars.

De grandes maisons pour des films d’exception

Les grandes maisons de joaillerie répondent souvent favorablement aux invitations du septième art. Ainsi la maison Bulgari est associée au film Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz (1963), pour lequel elle a imaginé un miroir en or et turquoises, et la célèbre montre Serpenti. Le long-métrage marque le début d’une double idylle: celle de ses deux stars, Elizabeth Taylor et Richard Burton, et celle de l’actrice avec le bijoutier italien. Richard Burton dira d’ailleurs en plaisantant “Liz ne connaît qu’un seul mot d’italien, et c’est Bulgari”.

C’est également à la maison romaine que la production du film House of Gucci a fait appel. Parmi les bijoux portés par Lady Gaga, alias Patrizia Reggiani, figure un sublime collier ras-de-cou Bulgari Heritage de 1991 composé d’améthystes, citrines, tourmalines roses, émeraudes, saphirs et diamants. Un joyau rare accompagné de pendants d’oreilles assortis, et de deux bracelets Tubogas en or avec améthystes et diamants de 1972 et 1977. On aperçoit également Le Magnifiche, un collier comportant 11 rubis ovales de 24,92 carats sertis de 77 diamants, associé à des boucles d’oreilles.

Joaillier partenaire de The Great Gatsby , Tiffany & Co a imaginé de sublimes bijoux en perles et diamants pour Carey Mulligan, notamment une énorme bague de fiançailles d’une valeur de 3,9 millions de dollars, une tiare très années folles et différents bracelets et chaînes de main.

En 2012, Keira Knightley, égérie du parfum Coco Mademoiselle , poursuit son histoire d’amour avec la maison de la rue Cambon sur grand écran. Dans Anna Karénine , elle apparaît avec de magnifiques parures Chanel Joaillerie, notamment le collier “Camélia Poudre”, composé de 693 petits diamants pour un poids total de 89 carats, le collier de perles multi-rangs “Mademoiselle”, les boucles d’oreilles “Cascade” ou “Fleur de perle”.

Quand les maîtres joailliers font renaître des bijoux iconiques

Dans Mourir peut attendre , la James Bond girl Ana de Armas porte des bijoux en diamants de la collection Green Carpet de Chopard , dont un bracelet de 82 carats, un collier de 43 carats et des boucles d’oreilles de 14 carats. Dans un tout autre genre, le joaillier a reproduit une grande partie de la cassette de Lady Diana pour le biopic d’Oliver Hirschbiegel avec Naomi Watts dans le rôle principal. Un véritable exercice de style.

Autre biopic consacré à une princesse, autre illustre maison de joaillerie: en 2014, pour les besoins du long-métrage Grace de Monaco réalisé par Olivier Dahan avec Nicole Kidman, Cartier a réédité une série de bijoux de l’épouse du prince Rainier, tels qu’un diadème en rubis et diamants, une broche en forme de caniche ou encore sa célèbre bague de fiançailles, composée d’un diamant de 12 carats de taille émeraude entouré de deux baguettes. Grace Kelly la porte d’ailleurs dans son dernier film, High Society .

En 2018, la célèbre maison de la rue de la Paix a relevé un défi de taille pour le long-métrage Ocean’s 8: faire renaître un spectaculaire collier conçu pour le maharadjah du Nawanagar en 1931 et aujourd’hui disparu. Dans le film, le bijou, que tente de dérober un gang de braqueuses, est renommé “Jeanne Toussaint” en hommage à la directrice artistique de Cartier dans les années 1930. Huit semaines de travail ont été nécessaires pour le recréer. Le collier ayant initialement été conçu pour un homme, ses dimensions ont dû être réduites de 15 à 20% pour s’adapter aux mensurations de l’actrice Anne Hathaway. Compte tenu de la rareté - et de la valeur - des pierres originales, les diamants ont été remplacés par des oxydes de zirconium sertis d’or blanc.

Top 3 des bijoux les plus chers du monde 3. En troisième position, on retrouve le diamant de Wittelsbach-Graff . Acquis par le joaillier Graff en 2008, ce diamant bleu aurait appartenu à un empereur du royaume indien de Golkonda. Il pèse 35.56 carats, et sa valeur est estimée à 80 millions de dollars. 2. C’est un diamant rose monté sur une bague qui occupe la seconde position. Autrefois nommé “ Pink Star ”», le bijou a été rebaptisé “Pink Dream” par Isaac Wolf suite à son acquisition en 2013 pour 83.2 millions de dollars. 1. Le bijou le plus cher du monde n’est autre que le Hope Diamond , qui a inspiré le Cœur de l’océan de Titanic . Également appelé Le Bleu de France ou Le Bijou du Roi, il a appartenu à Louis XIV. D’un poids total de 45,54 carats, c’est le plus gros diamant bleu connu. Sa valeur est estimée à 200 millions de dollars.

