Placer son argent dans une œuvre d’art sans dépenser une fortune

Quand on parle marché de l’art on pense forcément aux prix records atteints par les Van Gogh, les Matisse ou plus récemment par la ventes aux enchères de la peinture autodétruite signée Banksy. Mais avec beaucoup de passion et un investissement modeste, on peut accrocher chez soi une signature d’un artiste en devenir. Voici quelques conseils pour se faire plaisir en se constituant une collection.

Gagner sur tous les tableaux

Aujourd’hui, il est difficile de gagner de l’argent dans les placements financiers. Le marché de l’art pourrait être la bonne alternative. D’une part, vous vous faites plaisir en achetant une œuvre et d’autre part, avec un peu de flair, votre investissement peut s’avérer rentable voire carrément très rémunérateur. Longtemps réservé aux plus riches, le marché de l’art s’est démocratisé grâce à Internet. Après-guerre, le monde comptait quelque 500.000 collectionneurs alors qu’aujourd’hui ils sont plus de 70 millions. En moyenne, le rendement d’une œuvre achetée 20.000 euros est de 9% par an. Le marché de l’art résiste bien aux crises. Dans la cour des grands, en novembre 2021, près de 2.000 œuvres ont été vendues en deux semaines à New-York, et les enchères ont atteint la somme remarquable de deux milliards de dollars.

Pour ne pas se tromper

Rien ne vous empêche d’avoir un coup de cœur pour un jeune artiste ou d’acheter un tableau en brocante en espérant avoir trouvé la perle rare. Mais si vous voulez vous lancer dans une collection ou un investissement, il y a quelques règles à respecter. Tout d’abord, cultivez-vous et sachez vers quoi vous voulez vous tourner. Peintures, photographies, sculptures, art abstrait ou figuratif, à chaque fois c’est tout un monde qui s’offre à vous.

Avant de vous enthousiasmer pour un artiste, renseignez-vous sur ses antécédents. Bien que les artistes nouveaux et émergents puissent constituer un bon investissement, vous devez connaître quelques éléments avant d’acheter. En savoir plus sur la biographie et les travaux précédents du peintre ou du sculpteur vous donnera un bon point de départ. La pièce est-elle authentique? Si l’artiste est encore vivant, il est facile de déterminer l’authenticité d’une œuvre d’art. Vous pouvez aussi nouer un lien avec le créateur et acquérir ses œuvres lors de ses expositions . Si l’artiste est décédé vous devrez obtenir un certificat d’authenticité auprès d’un expert.

Banksy, un exemple qui fait rêver

En 2004, vous auriez-pu acheter un dessin de Banksy pour une petite centaine d’euros. Ceux qui l’ont fait ont eu beaucoup de flair et de chance. Après avoir fait scandale en 2018 avec «La fille au ballon», œuvre qui s’est autodétruite devant un public médusé, Banksy ne cesse de battre des records. En octobre dernier, son œuvre intitulée «L’amour est dans la poubelle» a été vendue par Sotheby’s. Originellement estimée entre 4,6 et 7 millions d’euros, le prix final a dépassé toutes les attentes puisque c’est à 21,8 millions d’euros (commission comprise) que l’œuvre s’est envolée.

Les plateformes pour faire son marché

Avant la crise sanitaire, les plateformes de vente d’art en ligne avaient déjà le vent en poupe. À ceci une raison bien simple, bon nombre de galeries ne jouent plus leur rôle de découvreurs de talents. À part les mastodontes installés dans les quartiers branchés de Paris, Rome, Berlin ou Londres, les galeries se contentent bien souvent de louer leurs murs au tout-venant parmi les artistes. Il est donc difficile pour un acheteur de s’y retrouver. Les plateformes comme Artsy, Ocula, Artprice proposent une sélection internationale. Chacune d’entre elles sélectionne les artistes qui montent, ce qui permet de se faire une idée.

Millenn’Art a été créé en avril 2021 et s’adresse aux milléniums avec une galerie en ligne et un club privé accessible uniquement aux 20-35 ans. Sa fondatrice, Annabelle Cohen-Boulakia, petite fille de marchands d’art, affirme vouloir «rendre accessible un milieu qui se révèle parfois opaque et intimidant». Avec certaines œuvres proposées à moins de 1.000 euros, c’est un bon endroit pour commencer dès sa jeunesse à collectionner et investir.

Les ports francs sont devenus des paradis pour collectionneurs À l’instar du port franc de New-York qui dispose de 10.200 mètres carrés d’entrepôts dédiés aux œuvres d’art et objets de collection, ces immenses entrepôts s’inscrivent dans une logique de stockage d’œuvres d’art, mais également dans une logique transactionnelle et de gestion de patrimoine, au profit d’investisseurs et de collectionneurs. Un port franc est considéré comme une zone à l’intérieur de laquelle les marchandises peuvent être stockées ou même revendues sans être soumises aux droits de douane, de TVA d’importation ou de paiement de caution. Situé juridiquement avant la frontière douanière du pays où il est implanté, le port franc est très prisé des collectionneurs. Ce n‘est donc pas un hasard si les ports francs sont situés à proximité des aéroports et des ports maritimes. Celui de Genève est un haut lieu d’achat et de revente d’œuvres d’art.

