Oscars 2021: une édition pas comme les autres

Pour la première fois de son histoire, les films issus des plateformes comme Netflix et Amazon sont surreprésentés dans le palmarès des Oscars. crédit photo : Shutterstock

La crise du coronavirus oblige l'Académie des Oscars à revoir le déroulement de la cérémonie. Les plateformes de SvoD sont mises à l'honneur avec de nombreux films nommés. L'édition 2021 se veut également plus inclusive et fait la part belle aux femmes et aux minorités.

Des Oscars physiques mais éparpillés

Pari en passe d'être réussi pour les Oscars 2021. Contrairement aux Golden Globes, la 93ème édition de la prestigieuse cérémonie cinématographique ne se tiendra pas en visioconférence, mais en chair et en os le 25 avril 2021. A cause de la Covid-19, la cérémonie sera tout de même bouleversée. A la production, le réalisateur Steven Soderbergh, auteur du film Contagion qui racontait la propagation ultra rapide d'un virus à l'échelle de la planète. Pour lui, l'objectif de cette année est clair: «Notre plan c'est que cette année, les Oscars ressemblent à un film, pas à un spectacle télévisé», explique le réalisateur dans un communiqué officiel. La production demande d'ailleurs à l'ensemble des artistes de faire le déplacement et de prévoir leurs plus belles tenues de soirées. Des dépistages minutes leur seront proposés. Pour respecter les distanciations sociales, les Oscars se dérouleront, en même temps, dans plusieurs salles. Outre la traditionnelle salle du Dolby Theatre, au cœur d'Hollywood, une partie de la cérémonie se tiendra également à l'Union Station, une gare ferroviaire historique au centre de Los Angeles, connue pour son architecture de style colonial espagnol. Des sites au Royaume-Uni et à Paris seront également installés pour les gagnants potentiels résidant en Europe.

Les plateformes de SvoD à l'honneur

La liste des films sélectionnés a elle aussi été chamboulée par la Covid-19. Si en temps normal, pour être sur la short-list des Oscars, un film doit être diffusé au moins 7 jours d'affilée dans une salle de cinéma, il n'en est rien cette année. Près de la moitié des films en compétition sont produits et disponibles sur des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime. Parmi les longs-métrages récoltant le plus de nominations, on retrouve d'ailleurs le film Mank de David Fincher, produit par Netflix. Il cumule 10 nominations dont meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle (Amanda Seyfried). Les Sept de Chicago (Aaron Sorkin), Sound of Metal (Darius Marder), One Night in Miami (Regina King) ou encore Borat 2 (Jason Woliner) vont donc disputer les précieuses statuettes aux quelques films sortis en salle durant cette année de pandémie comme The Father (Florian Zeller), Promising Young Woman (Emerald Fennell) ou encore Nomadland (Chloe Zhao). Ce dernier devrait d'ailleurs faire sensation. Le film a déjà reçu le premier prix des festivals de Venise, Toronto et vient de s'illustrer aux Golden Globes.

Oscars 2021: une édition inclusive

Outre ces innovations techniques, l'académie des Oscars se veut également plus inclusive en 2021. Deux femmes sur cinq sont ainsi nommées dans la catégorie du «meilleur réalisateur», Chloe Zhao et Emerald Fennell. Steven Yuen devient le premier Américain d'origine asiatique à être sélectionné dans la catégorie du meilleur acteur pour le film Minari tout comme Riz Ahmed, d'origine pakistanaise avec Sound of Metal. Viola Davis obtient le record de nomination pour une actrice noire à travers une 4ème sélection pour le film Le Blues de Ma Rainey. Quant au film Judas and the Black Messiah sur le combat pour les droits civiques et l'action des Black Panthers dans les années 1960, il récolte six nominations.

Ces films nommés aux Oscars que l'on peut déjà voir A cause de la Covid-19, une grande majorité de films nommés dans les plus prestigieuses catégories comme le «meilleur film», «le meilleur réalisateur» ou encore les meilleurs acteurs et actrices, sont déjà disponibles sur les plateformes de SvoD. Les cinéphiles peuvent voir et revoir Mank, l'un des favoris de la compétition, sur Netflix, tout comme les Sept de Chicago, Le Blues de Ma Rainey ou encore Pieces of a Woman. Pour les abonnés de chez Amazon Prime, ils peuvent profiter des films Borat 2 ou encore de One Night in Miami. Les amateurs de Disney+ ne sont pas en reste avec le film Soul ou encore le court-métrage Burrow - Mon terrier. Quant aux amateurs de film en VOD, ils peuvent profiter de deux films d'animation: En avant et Shaun le mouton le film, la ferme contre-attaque. De quoi s'organiser en avant-première sa petite soirée des Oscars à la maison.

A lire aussi:

Disney+ lance Star pour concurrencer Netflix

La Casa de Papel aura bien une suite