Netflix est-elle toujours la meilleure plateforme de streaming?

Pour la première fois depuis 10 ans, Netflix a perdu des abonnés en 2022. crédit photo : Getty Images

Après avoir dominé le secteur de la vidéo à la demande pendant plusieurs années, Netflix semble marquer le pas. Pour la première fois en dix ans, la plateforme a perdu des abonnés en 2022. La firme de Los Gatos propose-t-elle toujours la meilleure offre de streaming?

Netflix, leader historique de la SVoD

La pandémie de Covid-19 et les confinements décrétés à travers le monde ont dopé l’activité de Netflix . La plateforme a gagné 36 millions d’abonnés en 2020. Confrontée à une concurrence accrue, à la suspension de son service en Russie et à l’inflation galopante, l’entreprise doit désormais faire face à une baisse inédite de son nombre d’abonnés: - 200 000 au premier trimestre, - 970.000 au second. Le service compte aujourd’hui 220,67 millions d’utilisateurs payants.

Netflix prévoit de regagner un million d’abonnés au troisième trimestre 2022. L’entreprise a annoncé son intention de proposer une formule moins chère, mais avec de la publicité, ce qu’elle avait toujours refusé de faire jusqu’à présent. Cet abonnement, qui devrait voir le jour début 2023, s’ajoutera aux trois options déjà disponibles: “ ​ essentiel” ​ , “standard” et “premium” ​ .

La société de Los Gatos compte par ailleurs s’attaquer au partage des comptes. Elle estime qu’environ 100 millions de foyers à travers le monde profitent du service gratuitement en utilisant le compte d’un proche, dont 30 millions aux États-Unis et au Canada.

Netflix: l’offre de SVoD la plus complète

L’étendue du catalogue est l’élément central d’une offre de streaming. Netflix continue de dominer nettement ses concurrents sur ce point. La plateforme a bâti sa notoriété sur la qualité de ses programmes originaux: House of Cards , Orange is the New Black , Narcos , The Crown … Certaines séries sont devenues de véritables phénomènes de société, battant des records de visionnage les unes après les autres, de Stranger Things à Lupin en passant par La Casa de Papel , Squid Game ou encore La Chronique des Bridgerton .

L’entreprise s’est également diversifiée vers le cinéma, donnant carte blanche à des réalisateurs prestigieux comme Martin Scorsese ( The Irishman ), Alfonso Cuarón ( Roma ), David Fincher ( Mank ) ou Jane Campion ( The Power of the Dog ). Elle mise en outre sur des superproductions comme Red Notice , qui réunit Ryan Reynolds et Dwayne Johnson, ou The Gray Man des frères Russo ( Captain America , Avengers ), mettant en scène Ryan Gosling et Chris Evans.

En parallèle, Netflix propose un back-catalogue fourni qui ne cesse de s’enrichir: séries, longs-métrages, mais aussi documentaires ou one-man-shows.

Une expérience utilisateur inégalée

Sur le plan de l’expérience utilisateur, les abonnés disposent d’une interface bien pensée. La navigation est fluide peu importe le support, et la puissance de l’algorithme permet de bénéficier d’un service sur mesure, avec des recommandations personnalisées.

Il est possible d’accéder à la plateforme depuis son smartphone ou sa tablette iOS comme Android, un navigateur web mais aussi l’ensemble des box TV. Tous les opérateurs télécoms de l’Hexagone proposent Netflix sur leur box, et les constructeurs de smart TV intègrent également l’application à leurs appareils, allant même jusqu’à ajouter un bouton dédié sur la télécommande.

Côté qualité, Netflix diffuse jusqu’en 4K HDR, avec le support de la norme Dolby Vision. La compression vidéo est irréprochable, offrant de nombreux paliers en fonction de la connexion de l’utilisateur.

Un tarif de moins en moins attrayant

Si Netflix demeure la plateforme de streaming vidéo la plus complète du marché, le prix de l’abonnement a sensiblement augmenté au fil des années. Les hausses récentes ont peut-être contribué à la fuite de certains clients. La firme de Los Gatos a perdu près d’un million d’abonnés entre mars et juin 2022. Dans le même temps, Disney+ en a gagné 14 millions , pour atteindre 152,1 millions . En incluant ses autres plateformes de streaming (Hulu et ESPN+ pour le sport), le groupe Disney compte désormais 221 millions d’utilisateurs payants, dépassant d’une courte tête Netflix et ses 220,67 millions .

La formule Netflix Essentiel est proposée à 7,99 euros en qualité standard. La formule Standard est passée à 11,99 euros avec la Full HD et deux écrans en simultané. Il faut désormais débourser 15,99 euros pour avoir accès à l’abonnement Premium et profiter de quatre écrans en simultané et de la 4K.

En comparaison, l’abonnement à Amazon Prime Video est à 5,99 euros par mois ( 49,99 euros par an ), et celui de Disney+ à 8,99 euros . Certes, la firme aux grandes oreilles a annoncé une hausse de ses tarifs: la souscription à Disney+ coûtera 10,99 dollars aux États-Unis à partir du mois de décembre. Toutefois, pour ne pas effrayer ses abonnés, le groupe proposera dans le même temps une offre incluant de la publicité pour 7,99 dollars .

Une concurrence accrue qui pousse Netflix à repenser son modèle

Netflix, qui a fait cavalier seul pendant plusieurs années, doit désormais faire face à de multiples concurrents, dont les géants Amazon, Disney et Apple, qui disposent d’une immense force de frappe.

Si la plateforme a séduit un large nombre d’abonnés à ses débuts, c’est tout autant grâce à ses productions maison que son back-catalogue. La situation a évolué, notamment avec l’arrivée de Disney+, qui a rapatrié ses programmes (dessins animés et films, mais aussi franchises lucratives comme Marvel) sur sa propre plateforme. Désormais, Netflix compte de plus en plus sur ses contenus exclusifs.

L’évolution du marché pousse le service de streaming vidéo à repenser sa stratégie. L’entreprise de Reed Hastings mise aujourd’hui sur le développement de franchises comme Squid Game ou La Chronique des Bridgerton pour doper ses revenus. Ses récents déboires boursiers l’ont contrainte à licencier plusieurs centaines de collaborateurs et annuler certains projets, pour se recentrer sur les plus rentables. Les films d’auteur à gros budget, pas assez rémunérateurs, ne sont plus la priorité. Cette réorientation pourrait se traduire par une offre plus formatée et une moins grande diversité des programmes.

