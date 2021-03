crédit photo : Facebook

Co-animatrice de la première matinale de France, la journaliste fait les beaux jours de Radio France et de France télévisions. Elle publie un livre, Femmes Puissantes, compte rendu de ses entretiens radiophoniques avec des femmes françaises d'envergure.

Un podcast à succès

C'est une initiative arrivée un peu par hasard. En pleine européenne en 2019, Léa Salamé, co-animtrice de la matinale de France inter décide de se mettre en retrait le temps de la campagne. Son compagnon, Raphaël Glucksmann, se présente et la journaliste ne veut pas que sa déontologie soit questionnée. Une pause? Non. C'est impossible pour cette femme pleine d'énergie. Elle arrive alors avec une idée: réaliser un podcast autour de la réussite des femmes. Nom du projet? Femmes puissantes. Ce succès génère selon les données de Radio France près de 1,5 millions de téléchargements et donne naissance à un livre du même nom, sorti en septembre 2020 aux éditions les Arènes/ Radio France. «Chez un homme, la puissance est légitime. Chez une femme, elle paraît suspecte, contre-nature. J'ai voulu savoir pourquoi, et j'ai entamé un voyage dans les mystères du pouvoir au féminin», confie dès l'introduction Léa Salamé.

Léa Salamé: une femme puissante

A l'intérieur de l'ouvrage, un compte rendu augmenté des entretiens de 58 minutes menés par la journaliste. On y retrouve Leïla Slimani, Chloé Bertolus, Christiane Taubira, Laure Adler, Elisabeth Badinter, Nathalie Kosciusko-Morizet, Béatrice Dalle, Bettina Rheims, Sophie de Closets, Amélie Mauresmo, Anne Méaux, Delphine Horvilleur. On pourrait y ajouter un treizième portrait: celui de l'auteure elle-même. Le livre s'ouvre sur la vie de Léa Salamé. De sa naissance à Beyrouth durant la guerre à son arrivée dans la Matinale de France Inter il y a plus de 5 ans. Elle y raconte les moments forts de son existence, comme ce 11 septembre 2001. Étudiante à New-York, elle doit fuir son appartement en pyjama situé tout près des tours jumelles. Un épisode traumatisant.

Léa Salamé: portrait d'une journaliste

La journaliste nous en dit également plus sur son rapport aux femmes puissantes et ce que ces entretiens ont changé en elle: «J'ai rencontré des femmes dont j'admirais le courage, la liberté et la singularité. Écrivaine, médecin, femme politique, cheffe d'entreprise, rabbine, sportive, jeunes ou plus âgées, de droite ou de gauche... elles ont toutes un point commun: leur force intérieure et leur influence dans la société, en un mot, leur puissance», confie-t-elle dans la préface. Léa Salamé ne manque pas de revenir sur son parcours professionnel et les combats qu'elle a dû mener pour s'imposer dans un monde d'hommes. Les fans de l'émission peuvent, depuis le 26 décembre 2020, suivre de nouveaux entretiens réalisés cette fois avec Christine Lagarde, Aya Nakamura, Karine Lejeune, et Anne Hidalgo. Ces interviews feront peut-être l'objet d'un second tome...

