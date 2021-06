Hôtel Paradiso: mk2 dévoile le tout premier hôtel-cinéma

L'hôtel Paradiso, le tout premier hôtel-cinéma crédit photo : Shutterstock

Vous avez toujours rêvé de vous faire une toile sans bouger de votre lit ? C'est désormais possible. Poussant toujours plus loin le concept d'hybridation, mk2 vous propose de vivre le 7e art autrement le temps d'un séjour à l'hôtel Paradiso. Une expérience unique en plein cœur de Paris.

Quand le 7e art s'invite dans votre chambre

Adossé au mk2 Nation dans le 12e arrondissement, l'hôtel Paradiso a ouvert ses portes au mois de mars 2021. Si de discrètes touches rappellent l'univers du 7e art (affiches, rideaux rouges et velours) la décoration des 34 chambres se veut volontairement épurée, rien ne les distinguant à première vue d'un hôtel classique. Soudain la fenêtre s'efface, laissant la place à un écran de 3 mètres qui, couplé à un rétroprojecteur et un système de sonorisation, permet de reproduire l'expérience cinématographique. Grâce à un parcours entièrement digitalisé, les clients ont accès aux sept principales plateformes de VOD et à une sélection de longs-métrages recommandés par mk2 qui change chaque semaine, sans oublier une DVDthèque de plus de 2.000 films.

Salle de projection privée, karaoké et toit-terrasse

Vous voulez faire les choses en grand? L'hôtel propose deux suites comprenant une salle de projection privée avec possibilité de visionner les films au moment de leur sortie en salles. À cela s'ajoute un espace karaoké baptisé "La La Land" et un rooftop avec bar et écran géant pour vous faire une toile à la nuit tombée, tout en admirant les deux gigantesques collages réalisés par l'artiste JR.

L'accès exclusif au mk2 Nation est offert aux clients de l'hôtel. Les plus chanceux pourront louer la loge privée qui donne directement sur l'une des salles du multiplexe et choisir eux-mêmes la programmation.

Vivre le cinéma autrement

Après les festivals Cinéma Paradiso au Grand Palais en 2013 et 2015, puis dans la Cour carrée du Louvre en 2019, Nathanaël et Elisha Karmitz, fils du producteur et fondateur de mk2 Marin Karmitz, proposent à nouveau "une autre idée du cinéma" en réinventant les codes du 7e art et de l'hôtellerie. "Venir à l'hôtel Paradiso, c'est pénétrer dans l'univers vivant du cinéma, c'est faire l'expérience d'un lieu unique au monde où le cinéma est un art de vivre."

Hôtel Paradiso, 135 boulevard Diderot 75012 PARIS

Chambres de 100€ à 485€

Suites de 350€ à 600€

