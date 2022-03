Doctor Strange 2, Thor 4, Black Panther 2, Aquaman 2: les super-héros attendus en 2022

Les films de super-héros dopent la fréquentation des salles de cinéma crédit photo : Capture d'écran Instagram @thebatman

Les films de super-héros dopent la fréquentation des salles de cinéma. Sorti le 15 décembre 2021, Spider-Man : No Way Home est le 6e plus gros succès planétaire avec 1,8 milliard de dollars de recettes. En France, le long-métrage a attiré près de 7 millions de spectateurs, devenant le film de super-héros le plus vu de tous les temps. Avec plusieurs suites très attendues, l’année 2022 pourrait réserver son lot de surprises.

The Batman: un démarrage très prometteur

L’homme chauve-souris revient sous les traits de Robert Pattinson dans ce nouveau reboot. Réalisé par Matt Reeves, le long-métrage réunit un casting alléchant, de Zoë Kravitz à Paul Dano en passant par Colin Farrell, John Turturro, Peter Sarsgaard ou encore Andy Serkis. Sorti le 2 mars sur les écrans français, le film a franchi la barre du million de spectateurs en seulement 5 jours.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 4 mai

Après le succès colossal de Spider-Man: No Way Home , le prochain film du Marvel Cinematic Universe (MCU) sera le second opus des aventures de Doctor Strange. Ce dernier sera confronté à de nombreux problèmes liés au multivers, et devra solliciter l’aide de la puissante Wanda (Elizabeth Olsen). Côté réalisation, Sam Raimi - à qui l’on doit la première trilogie de l’homme-araignée - succède à Scott Derrickson. Le premier volet avait engrangé 677 millions de dollars au box-office mondial, et réuni un peu moins de 2 millions de fans en France.

Thor: Love and Thunder - 13 juillet

Déjà aux manettes de Thor: Ragnarok, Taika Waititi est de retour derrière la caméra pour mettre en scène le quatrième volet consacré au fils d’Odin. Chris Hemsworth renfile le costume, tout comme Natalie Portman, qui reprend le rôle de Jane Foster. Christian Bale, Matt Damon, Russell Crowe, Melissa McCarthy, Chris Pratt et Sam Neill complètent ce casting 4 étoiles. Les trois premiers films ont rapporté respectivement 449, 644 et 853 millions de dollars à l’international, soit près de 2 milliards de recettes au total.

Black Panther: Wakanda Forever - 9 novembre

Malgré le décès de Chadwick Boseman, interprète de T’Challa, Black Panther aura bien une suite. Les studios Marvel ont toutefois précisé que son rôle ne serait pas réattribué, et qu’il ne serait pas non plus digitalisé. Ryan Coogler demeure aux commandes du sequel, qui explorera la culture du Wakanda. Côté intrigue, Letitia Wright, qui interprète Shuri, la sœur de T’Challa, pourrait reprendre le flambeau comme dans les comics. Sorti en 2018, Black Panther avait attiré 3,7 millions de spectateurs français dans les salles, et enregistré 1,3 milliard de dollars de recettes, pour un budget estimé de 200 millions de dollars.

Aquaman and the Lost Kingdom - 14 décembre

Compte-tenu du succès rencontré par le premier long-métrage (1,1 milliard de dollars de recettes et 3,2 millions d’entrées en France), DC Comics a décidé de produire une suite qui n’était pas prévue initialement. Le metteur en scène James Wan rempile pour ce second épisode. Jason Momoa sera entouré d’Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman et Dolph Lundgren. Le film est annoncé pour le 14 décembre. Il pourrait se retrouver en concurrence frontale avec un autre géant, Avatar 2, dont la sortie est prévue le même jour.

Les ventes de mangas flambent Le marché de la bande dessinée a enregistré une nouvelle année record en 2021. Avec 890 millions d’euros de chiffre d’affaires et 85 millions d’albums vendus (+60% en un an), le secteur ne s’est jamais aussi bien porté, selon le bilan dressé par le cabinet GFK. Il se vend en moyenne 1,6 million d’exemplaires par semaine, et un livre sur quatre vendu en 2021 était une BD. Les ventes de mangas ont explosé: 47 millions d’exemplaires, et un chiffre d’affaires de 353 millions d’euros, soit le double de 2020. La BD japonaise représente désormais 55% des ventes, devant la BD jeunesse (21%), la BD de genre (20%) et les comics (4%).

A lire aussi:

Avatar, Avengers, Titanic… Les 5 films les plus rentables de tous les temps

Batman: l’une des franchises les plus lucratives du cinéma

Spider-Man, Kaamelott, les Tuche 4… Les plus gros succès du box-office en 2021