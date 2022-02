Denis Brogniart, Karine Le Marchand, Cyril Hanouna… Combien gagnent les présentateurs télé?

Animer une émission à succès peut rapporter gros. crédit photo : Capture d’écran Instagram @cyrilhanouna

Si animer une émission à succès peut rapporter gros, tous les présentateurs télé ne sont pas logés à la même enseigne. Découvrez le salaire des visages les plus connus du PAF!

Quel salaire pour les animateurs de TF1?

Invité de l’émission On refait la télé sur RTL le 6 février 2021, Benjamin Castaldi s’est laissé aller à quelques indiscrétions sur son salaire et celui de ses confrères à l’époque où il officiait sur TF1. L’ex-présentateur vedette de la première chaîne confie avoir gagné «entre un et deux millions d’euros par an» entre 2009 et 2011. Une rémunération principalement portée par l’émission de télé-réalité Secret Story , pour laquelle il touchait un forfait oscillant entre 400.000 et 650.000 euros par saison.

Selon Benjamin Castaldi, le cachet de Nikos Aliagas, présentateur de The Voice , s’élèverait à 27.500 euros par prime, à raison d’une vingtaine d’émissions par saison. «À TF1, on sait qu’un prime c’est entre 20.000 et 30.000 hors taxes, ce n’est pas un secret de polichinelle», affirme l’animateur.

Les coachs gagneraient quant à eux 600.000 euros. Une information à nuancer: selon le magazine Public , Florent Pagny serait le mieux payé avec 550.000 euros par saison, suivi par Marc Lavoine (400.000 euros), Amel Bent (380.000 euros) et Vianney (340.000 euros). C’est beaucoup moins que leurs homologues américains: la chanteuse Ariana Grande aurait obtenu 25 millions de dollars pour s’asseoir dans le fauteuil rouge lors de la dernière saison diffusée sur NBC.

35.000 euros par émission pour Denis Brogniart sur Ninja Warrior?

Samedi 5 février 2022, Mattieu Delormeau a fait d’étonnantes révélations sur le salaire des animateurs télé. Selon le chroniqueur de Touche pas à mon poste (TPMP) , Denis Brogniart toucherait 35.000 euros pour chacune de ses apparitions dans Ninja Warrior . Une information démentie par l’intéressé, qui a déclaré dans les colonnes de Téléstar «J’aimerais bien gagner 35.000 euros par émission sur Ninja Warrior . S’il peut me décrocher ce montant, j’embauche immédiatement Matthieu Delormeau comme agent!» L’animateur de Koh-Lanta , qui a précisé percevoir son cachet via sa société, ajoute «Quand je gagne 10, il en reste 3, pour vous donner une idée du rapport».

Quand les stars de TF1 font des «ménages»

En février 2021, le magazine Capital a consacré une longue enquête aux «ménages», terme donné aux prestations rémunérées effectuées par les journalistes ou animateurs auprès d’entreprises privées - conférences, ateliers, séminaires, campagnes de communication… Il en coûterait entre 10.000 et 20.000 euros hors taxes la journée pour s’offrir un présentateur vedette.

Comptez par exemple 15.000 euros pour Denis Brogniart et 20.000 euros pour Harry Roselmack, présentateur de Sept à huit . Notons toutefois que l’entité dédiée qui gère ces prestations, TF1 Factory, prélève une commission de 10 à 15% sur cette somme.

Qui de TF1 ou de Canal+ paie le mieux?

Si l’on ignore qui est l’employeur le plus généreux du PAF, ce n’est en tout cas pas M6! Aux commandes de deux émissions phares de la chaîne, Top Chef et Pékin Express , Stéphane Rotenberg déclarait en 2015 à L’Équipe 21 «On est beaucoup moins bien payé à M6 qu’à Canal, à TF1... À notoriété égale. Je dirais trois fois ou quatre fois moins qu’à TF1, mais l’écart s’est réduit.»

Invitée sur Europe 1 en 2015, Karine Le Marchand révélait pour sa part toucher autour de 30.000 euros mensuels. «Moi, je suis petite-fille d’ouvrier. J’assume assez mal l’argent que je gagne», avouait l’animatrice de L’Amour est dans le pré .

Qu’en est-il de Cyril Hanouna? Si l’animateur aime dévoiler les salaires de ses collègues du PAF dans Touche pas à mon poste , il reste en revanche silencieux concernant sa propre rémunération. En février 2019, Le Canard enchaîné a révélé qu’il gagnait environ 40.000 euros par mois rien que pour animer l’émission.

Quelle rémunération pour les présentateurs du JT?

Début 2021, l’équipe de TPMP a consacré un sujet à la rémunération des présentateurs du JT. Sur TF1, Gilles Bouleau toucherait entre 35.000 et 40.000 euros mensuels pour présenter le 20h. Anne-Claire Coudray, qui prend le relais le week-end, serait payée 30.000 euros. Marie-Sophie Lacarrau, présentatrice du 13h, aurait vu son salaire bondir de 12.000 à 30.000 euros lors de son transfert de la seconde vers la première chaîne.

Du côté des ex-présentateurs vedettes, Jean-Pierre Pernaut aurait touché entre 50.000 et 60.000 euros après plus de 30 ans de carrière. Laurence Ferrari aurait gagné 50.000 euros par mois, Patrick Poivre-d’Arvor 71.500 euros (soit près de 3.000 euros le JT). La palme reviendrait à Claire Chazal, rémunérée près de 120.000 euros par mois à l’époque.

Les salaires sont logiquement plus faibles sur les chaînes du service public: environ 6.000 euros par mois pour un présentateur de France 3, et 12.000 euros pour Élise Lucet à l’époque où elle présentait le 13h (désormais animatrice d’ Envoyé Spécial et Cash Investigation , elle a récemment confirmé toucher 25.000 euros par mois). Laurent Delahousse gagnerait aux alentours de 15.000 euros par mois, contre 18.000 euros pour David Pujadas lorsqu’il était aux commandes du 20h. Du côté de M6, Xavier de Moulins, à la tête du 19.45, toucherait 14.000 euros.

