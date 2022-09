Découvrez le Campus Avengers à Disneyland Paris

Disneyland Paris vient d’inaugurer une zone thématique dédiée à l’univers Marvel. crédit photo : Capture d’écran Instagram @epparcsfan

Avis aux fans de Spider-Man, Captain America et Thor! Disneyland Paris vient d’inaugurer le campus Avengers. Cette zone thématique au cœur du parc Walt Disney Studios est entièrement dédiée à l’univers Marvel. Attractions, restaurants, animations, shopping… on vous dit tout!

Une nouvelle ère pour Disneyland Paris

Alors que les festivités de son 30e anniversaire battent leur plein, Disneyland Paris débute un nouveau chapitre de son histoire avec l’Avengers Campus, inauguré le 20 juillet 2022. En 2018, Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company , profitait de sa visite en France pour annoncer un plan d’expansion de 2 milliards d’euros , et la création de trois zones thématiques au sein du parc Walt Disney Studios. “L’Avengers Campus constitue la première étape d’une grande ambition, d’un développement stratégique qui s’inscrit sur plusieurs années”, explique Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris.

Disney a déboursé 4 milliards de dollars en 2009 pour acquérir la licence Marvel. Près d’une trentaine de films et une dizaine de séries plus tard, la multinationale va plus loin. Après la Californie et Hong-Kong, Paris est le troisième parc à accueillir un parc dédié aux célèbres super-héros.

Une immersion plus vraie que nature dans l’univers des Avengers

Avengers Campus est avant tout une expérience immersive. Objectif affiché par Disney: plonger les visiteurs “au cœur de l’action et des aventures épiques de leurs super-héros préférés, des arts mystiques de Docteur Strange aux prouesses vertigineuses de Spider-Man”. Conçu par Tony Stark, alias Iron Man, pour recruter et former la prochaine génération de super-héros, le campus ressemble à une ville futuriste. Perché sur une plateforme en béton, le Quinjet - l’impressionnant vaisseau des Avengers - surplombe le campus, tandis que F.R.I.D.A.Y., l’intelligence artificielle créée par Tony Stark, guide les visiteurs.

Les super-héros sont partout: Captain Marvel, Thor, mais aussi Black Widow ou Doctor Strange… Au total, une quinzaine d’entre eux interagissent avec les visiteurs. Le Deployment Vehicle patrouille la zone toute la journée. Ant-Man vous accueille à l’entrée du parc. Black Widow et Black Panther affrontent Taskmaster sur le toit de la Worldwide Engineering Brigade (WEB), pendant que Spider-Man teste les fonctionnalités de son nouveau costume. “Il ne se passera pas cinq minutes sans que vous croisiez un nouveau super-héros”, promet Disney.

Outre des scènes d’action spectaculaires, vous pourrez assister à un spectacle des Dora Milaje, les protectrices du royaume de Wakanda ( Black Panther ), ou danser avec Star Lord et Gamora des Gardiens de la galaxie . Rendez-vous au Training Center pour poser en compagnie de votre personnage préféré, ou enregistrer une séquence animée.

Deux nouvelles attractions au cœur des Walt Disney Studios

Avengers Assemblee: Flight Force

Briefés par une spectaculaire animatronique d’Iron Man, les visiteurs prennent place à bord de vaisseaux hypersoniques pour une bataille dans l’espace à plus de 90 km/h. L’attraction n’est pas totalement nouvelle, puisqu’elle remplace le Rock’n’Roller Coaster, dont elle reprend le parcours. Le scénario et les décors ont été repensés pour s’intégrer à l’univers Marvel.

Spider-Man W.E.B. Adventure

Cette attraction totalement inédite devrait séduire petits et grands! Peter Parker, alias Spider-Man, fait désormais partie d’un groupe d’ingénieurs appelé la Worldwide Engineering Brigade (WEB). Il nous accueille dans son laboratoire, quand de petits robots mal programmés, les spider-bots, viennent semer la pagaille. Le super-héros nous demande alors de lui prêter main-forte! Équipés de lunettes 3D, nous embarquons à bord de véhicules pour viser les spider-bots à coups de toiles d’araignée et marquer un maximum de points. Inspirée des jeux vidéo, l’attraction n’est pas sans rappeler celle de Buzz l’éclair, dans le parc voisin.

Restauration et shopping pour prolonger l’immersion

Deux points de restauration permettent de vivre l’expérience Marvel jusqu’au bout.

PYM Kitchen s’inspire du film Ant-Man et vous offre un moment original et ludique en jouant sur la taille des plats. Le gaspacho est servi dans un bécher, le vin rouge dans un tube à essai, et les mini-burgers côtoient les bretzels géants. (Buffet à volonté: 42 euros par adulte, 30 euros par enfant).

Plus classique mais tout aussi bon, la Stark Factory propose des pizzas préparées sur place, des salades et une sélection de pâtes. Un soin particulier a été apporté à la décoration: vous découvrirez les dernières créations du milliardaire fan d’armures, dont le Hulkbuster, de plusieurs mètres de haut.

Côté shopping, la toute nouvelle boutique Mission Equipment recense plus de 350 produits Marvel développés spécialement pour le campus: vêtements, vaisselle (mug: 15 à 17 euros ), figurines, déguisements, bagagerie (sac à dos: 45 euros )… Produit phare: le WEB Power Band, qui permet de décupler vos pouvoirs dans l’attraction Spider-Man: W.E.B. Adventure et d’interagir avec les spider-bots ( 40 euros ). Vous pourrez même le customiser aux couleurs de votre héros favori ou rajouter des accessoires ( 30 euros l’accessoire ou la personnalisation). Vous y trouverez bien entendu les spider-bots, des jouets télécommandés et interactifs vendus 70 euros . Il vous faudra rajouter 25 euros pour les compléter avec des fonctionnalités propres à Iron Man ou Black Panther, soit un budget de 95 euros .

