Avec l’Instax mini, les carnets de voyages reviennent au goût du jour

Le «Rendez-vous du Carnet de Voyage» en novembre à Clermont-Ferrand

Après un an d’interruption, le «Rendez-vous du Carnet de Voyage» ouvre ses portes à Clermont Ferrand, pour sa 21ème édition du 19 au 21 novembre. Pendant trois jours, 100 carnettistes français et étrangers viennent exposer leurs carnets de voyages et rencontrer le public. De l’aquarelle à la bande dessinée, du carnet traditionnel aux carnets numériques et sonores, tous les styles sont représentés, faisant du rendez-vous clermontois la plus grande manifestation du genre et un moment unique de découverte et de partage. L’exposition des œuvres est complétée par des rencontres avec les écrivains, des débats-rencontres, des projections de films et des ateliers. Vous y trouverez aussi un coin du voyageur pour partager les souvenirs et les bons plans.