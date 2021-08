8 livres de poche à dévorer cet été

Voici 8 livres de poche qui vont vous ouvrir de nouveaux horizons crédit photo : Shuttertock

Entre science-fiction, histoires d'amour, sagas familiales et roman policier, voici 8 livres de poche qui vont vous ouvrir de nouveaux horizons. Faciles à glisser dans une valise ou à ouvrir dans le train, ils vont embellir votre été.

Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi

Née en 1977, près de Bordeaux, Virginie Grimaldi est une des jeunes romancières préférées des Français. Paru en 2018, Il est grand temps de rallumer les étoiles est un road-trip en Scandinavie. Vous y découvrirez des portraits de femmes peints avec humour. C'est un roman rafraîchissant, idéal pour ceux qui cherchent à s'évader en vacances.

La Fille du train de Paula Hawkins

Paula Hawkins n'a écrit qu'un seul roman mais pas n'importe lequel. La Fille du train est un polar haletant qui depuis 2015, date de sa sortie, a fait l'objet d'adaptations cinématographiques dont une en février dernier produite par Netflix. Alors pour des vacances passionnantes, montez dans ce train avec Rachel qui, pour rompre la monotonie des trajets jusqu'à son travail, cultive le mystère autour d'une maison et du couple qui l'habite. Un suspens digne d'Hitchcock!

Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley

Si pour vous il n'y a pas de vacances réussies sans la lecture d'un chef-d'œuvre, plongez dans Le Meilleur des mondes, vous en sortirez différent. Écrit en 1931, ce roman d'anticipation aux allures parfois prédictives imagine une civilisation future jusque dans ses rouages les plus surprenants: un État mondial, parfaitement hiérarchisé, qui enferme les derniers humains "sauvages" dans des réserves. Un grand classique qui donne à réfléchir.

Le Goût du bonheur de Marie Laberge

Avec Le Goût du bonheur, la trilogie signée Marie Laberge, vous allez faire un bond dans le Québec des années 1930. Les personnages semblent si vrais que vous aurez l'impression de les connaître. Gabrielle, Florent ou Adélaïde donnent chacun leur nom à un tome de la saga et vous invitent à vivre une vie hors norme qui choque les conventions de l'époque. Un bon moyen de se faire des amis en ouvrant un livre.

La Vérité sur l'affaire Harry Quebert de Joël Dicker

Paru en 2012, le roman La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert est devenu un classique de la littérature policière et a eu, lui aussi, les honneurs de Netflix. Un jeune auteur new-yorkais abandonne tout pour voler au secours de son mentor accusé d'un meurtre sordide, commis trente ans plus tôt. Amateur de polars et amoureux de l'Amérique, vous aurez du mal à vous extirper de ce thriller mené de main de maître.

Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë

Les Hauts de Hurlevent est un roman d'amour totalement indémodable. Écrit en 1847 par une jeune fille qui n'était jamais sortie de chez elle, le livre fascine par la violence des sentiments qu'il décrit. Dans les paysages sauvages des landes du Yorkshire, les nombreux rebondissements s'enchaînent sur fond de passion et de tourments destructeurs. Cet unique roman écrit par Emily Brontë n'est pas de tout repos mais il est inoubliable.

Un manoir en Cornouailles de Eve Chase

Un manoir mystérieux, un été tragique, des secrets de famille cachés sous les épais tapis et des vies qui vont être bouleversées pour toujours... Tous les éléments d'une bonne saga familiale sont là. Eve Chase vous entraîne avec malice dans une spirale haletante où vous rencontrerez des personnages prisonniers d'un destin qui les dépasse.

Repose-toi sur moi de Serge Joncour

Voici l'histoire d'amour entre une styliste parisienne et un ancien agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes. Dès le début, Serge Joncour ne cache rien des différences qui opposent Aurore et Ludovic, et la manière dont il fait surgir l'étincelle de la passion qui emporte tout sur son passage est magistrale. Vous quitterez à regret ce couple pas comme les autres.

Cinq best-sellers 2021 L'Anomalie d'Hervé Le Tellier est au sommet des ventes depuis décembre 2020 et devrait être un des romans les plus lus sur les plages. La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn bénéficie du succès de son adaptation par Netflix et entre dans le top 5 des meilleures ventes. Vivre avec nos morts du rabbin Delphine Horvilleur crée la surprise en se hissant à la troisième place du podium. Valérie Perrin n'a sans doute pas fini son ascension avec Trois , un thriller sentimental qui n'en finit pas de monter. Enfin, actualité oblige, Dans la combi de Thomas Pesquet , le reportage signé Marion Montaigne fait une nouvelle apparition parmi les best-sellers du moment.

