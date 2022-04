Top 3 des policiers à lire cette année

Nous sommes très nombreux à aimer la lecture et parmi ce très large public, il convient de bien faire la part des choses entre les différentes "chapelles" si l'on peut dire... Il y a celles et ceux qui aiment les livres autobiographiques, celles et ceux qui ont un faible pour les livres historiques, il y a celles et ceux qui dévorent les œuvres baignées à l'eau de rose, celles et ceux qui aiment se faire un peu peur en lisant des histoires effrayantes ou foncièrement sombres, et puis, il y a celles et ceux qui ne jurent que par le roman policier, et il est important de noter que ce public précisément, est très nombreux... Au cours de ce contenu, c'est à cette dernière catégorie de lecteurs et de lectrices que nous allons spécifiquement nous adresser, dans la mesure où nous allons vous proposer une petite sélection de 3 livres qui fleurent bon l'enquête, le criminel en maraude et/ou en cavale, et les nœuds au cerveau que cela occasionne pour dénouer l'intrigue. Notre sélection, est forcément un brin subjective, mais vous pouvez être certains que la qualité des ouvrages qui la composent ne pourra pas être remise en question, alors nous espérons que nos 3 choix vous accrocheront, comme ils nous ont accrochés, et nous sommes confiants à ce sujet !

Un bon roman policier, c'est un un livre que vous aurez du mal à refermer et à poser, te qui à chaque page, vous amènera à vous posez des questions, à élaborer des hypothèses, à conjecturer et bien sûr, c'est aussi une œuvre dont les pages s'enchaînent comme les secondes ou les minutes d'une même heure, de façon régulière, mécanique et presque inexorable. C'est à l'aune de tout cela que nous avons pu choisir 3 titres, écrits par 3 auteurs différents, et qui ont tous rencontré un succès certain lors de leur sortie.

Si vous êtes prêts à partir à la rencontre de notre premier coup de cœur littéraire, et bien allons-y !

Le Bureau des Affaires Occultes, de Eric Fouassier

Eric Fouassier est passé par un doctorat en pharmacie puis par un autre en droit, il s'est spécialisé dans l'histoire de la médecine, qu'il enseigne d'ailleurs à l'université. C'est un grand passionné de codes secrets et autres énigmes, et il est notamment auteur de plusieurs romans historiques. Eric Fouassier écrit sous deux noms : son patronyme donc, et puis sous le pseudonyme de Yves Magne, pour les œuvres réputées plus littéraires. Il compte déjà plus d'une dizaine de nouvelles de romans historiques et policiers à son actif, mais Le Bureau des affaires occultes, sorti en 2021, lui a valu de remporter le Prix 2021 Maison de la Presse.

En ce qui concerne le synopsis, et afin de ne pas vous en dévoiler de trop, sachez que le livre se déroule au 19ème siècle et suit les aventures d'un jeune inspecteur passionné par la médecine et par la chimie, qui se retrouve à la tête d'un service de la police spécialement dédié aux affaires dites occultes. C'est ce qui va l'amener à être confronté à des enquêtes et à des crimes baignés de mystère et d'ésotérisme, dans le Paris populaire du 19ème siècle.

Pour ceux qui connaissent Vidocq, voire les Brigades du Tigre, sachez que Fouassier s'en veut un héritier tout à fait notable et à la hauteur. Son roman, qui compte près de 370 pages, va vous maintenir dans une intrigue haletante, ponctuée de multiples rebondissements et tissée de plusieurs enquêtes parallèles. Le suspens lui aussi est au rendez-vous et l'amour de l'auteur pour les récits historiques se ressent notamment dans le foisonnement de détails d'époque, qui illustrent parfaitement la période, souvent très méconnue par le grand public.

Pour peu que vous soyez à la recherche d'un roman policier qui oscille entre polar et roman historique, si vous aimez les personnages pointus, complexes et qui mettent tant d'eux-mêmes dans l'enquête qu'ils s'en retrouvent presque en position de réclusion sociale...alors ce livre est décidément écrit pour vous ! Un autre avantage de ce livre est que l'histoire est complète, et même si le personnage principal connaîtra d'autres aventures ultérieurement, vous ne resterez pas sur votre faim en arrivant au terme de ce livre.

Comme toi, de Lisa Jewell

Après vous avoir présenté un livre écrit par un auteur français, nous aimerions à présent vous diriger vers une auteure anglaise, née à Londres en 1968. La trajectoire de Lisa l'a amené à faire des études centrées autour du design et de l'art à partir de 16 ans, puis son entrée dans la vie active l'amène à travailler à titre de relation presse, puis assistante de direction... Elle se rend alors compte que ces activités ne lui permettent pas de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité débordante. Autour de la cinquantaine, en 1998, avec son tout premier roman, elle connaît un succès si fulgurant, que sa carrière de plume est aussitôt lancée (Ralph's Party). Depuis, elle a orienté son écriture vers le roman sombre et ses œuvres sont traduites et se vendent très bien un peu partout dans le monde.

Le roman Comme toi raconte l'histoire d'une maman qui a perdu sa fille 10 ans plus tôt et qui s'apprête à tourner la page de ce passé sordide alors que l'on a semble-t-il retrouvé les ossements d'une adolescente qui correspondent et devraient permettre de fermer le dossier... Au bout de 10 ans d'angoisse et de profond désespoir, il est désormais temps de continuer à vivre et c'est ce vers quoi tente de tendre la pauvre mère éplorée... Oui mais voilà, ceci est sans compter sur l'apparition soudaine dans sa vie, d'une toute jeune fille qui se trouve être littéralement le portrait craché de sa propre fille disparue...

Cet ouvrage proprement haletant mêle plusieurs narrateurs au fil des pages, et joue avec le fil de la chronologie des événements, en effectuant des bonds en avant et des retours en arrière pour mieux mettre en perspective cette notion de "déjà vu", centrale et mystérieuse, qui se trouve être la pierre angulaire de tout le livre.

Si vous recherchez un ouvrage qui saura vous tenir suspendu à chaque signe de ponctuation jusqu'à son point final, si vous aimez les histoires un peu sombres, qui flirtent avec le surréalisme et les destins improbables, alors n'hésitez pas une seule seconde.

Autre avantage de ce roman policier, l'histoire est complète dans ce seul tome !

Comme toi, de Lisa Jewell

Code 612 Qui a tué le petit Prince ? de Michel Bussi

Avec ce 3ème livre, nous faisons un retour sur une plume française, puisqu'il s'agit de Michel Bussi, né en 1965 et qui s'est fait connaître en 2011 avec son 2nd roman intitulé Nymphéas Noirs. Michel Bussi est professeur de géographie à l'université de Rouen, plus spécifiquement spécialisé en géographie électorale. En 2020n il est considéré comme le 2nd écrivain français le plus vendu, avec presque 1 millions d'exemplaires vendus sur l'année 2019.

Code 612 Qui a tué le petit Prince ? est un roman qui se base sur des faits et des anecdotes réels, et permet de redécouvrir cette œuvre mythique d'Antoine de Saint Exupéry, avec notamment bon nombre de citations, et des allusions littéralement omniprésentes au fil de la lecture. Il raconte l'histoire et l'enquête menée par 2 enquêteurs, qui vont se confronter au "Club 612" (qui est un club de 6 personnes qui sont passionnées par le petit PRince et Antoine de Saint Exupéry...) pour tout comprendre de la disparition tant du petit Prince que de Saint Exupéry lui-même. Au cours de leurs pérégrinations les 2 personnages vont être amenés à voyager au 4 coins du monde afin de récolter des indices, déjouer des fausses pistes. A l'aide des membres du Club 612, les 2 enquêteurs vont tenter de trouver les clefs cachées de ce roman et en tant que lecteurs, vous allez prendre un plaisir incroyable à revisiter l'œuvre intemporelle que vous avez sans doute lu étant enfant...

On peut considérer que Code 612 Qui a tué le petit Prince ? est une sorte de prolongement au Petit Prince, d'autant plus que l'auteur s'est fait le plaisir d'adopter le style d'écriture de Saint Exupéry, à la fois poétique, enfantin et profond. De rebondissement en rebondissement, vous aurez toutes les peines du monde à ne pas vouloir lire la page suivante et à laisser en suspens votre lecture, tant l'intrigue est bien ficelée, et les personnages si attachants (notamment les membres du Club 612, tous plus farfelus les uns que les autres...).

Les puristes absolus trouveront peut-être que l'exercice de style est un peu osé et que ce livre se risque à des interprétations qui n'avaient pas nécessité d'être, mais avec un petit peu de recul, nous avons pour notre part (et pourtant, Dieu sait que nous ADORONS le Petit Prince...) vraiment adoré ce décalage et cette mise en perspective d'un ouvrage mythique... L'originalité du traitement est à saluer et vous aurez la surprise de découvrir de petits détails croustillants à la seconde, puis à la troisième lecture, alors ne vous en privez pas, ce serait bien dommage !

Pour conclure :

Nous espérons que vous allez prendre autant de plaisir que nous en avons pris, à dévorer les 3 ouvrages que nous vous avons présentés dans cet article. Nous le répétons, le choix s'est avéré complexe, car il y a tant et tant de livres qui auraient mérité d'être cités… mais c'est le jeu, et nous avons donc tranché pour ces 3 œuvres. Et n'oubliez pas que la lecture est le moyen le plus sûr et le moins cher de voyager, le tout sans se mouvoir, mais certainement pas sans s'émouvoir !