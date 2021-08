5 destinations de stars

Vivez des vacances de rêve avec vos stars favorites crédit photo : Shutterstock

L'été est là et c'est le moment de vivre des vacances de rêve avec vos stars favorites ! Des Bahamas à Ibiza en passant par les Maldives, Saint-Barth et la Corse, les célébrités aiment les îles. Évadez-vous avec elles vers ces lieux paradisiaques.

Aux Bahamas avec Shakira et Tiger Woods

Les Bahamas sont le paradis des stars américaines. À seulement 80 kilomètres de la Floride et avec ses 700 îles, l'archipel est très prisé pour des vacances de luxe. Les longues plages de sable fin, l'eau turquoise et le soleil à longueur d'année sont des arguments qui séduisent Shakira, Oprah Winfrey et Michael Jordan. Au besoin de ciel bleu vient s'ajouter une raison plus prosaïque mais toute aussi attirante pour les riches célébrités, il s'agit de s'évader fiscalement. Ici, pas de taxes sur les revenus ni sur les sociétés et encore moins sur le capital. Pour bénéficier de ces avantages, il suffit de devenir résident permanent en acquérant une propriété d'au moins 500.000 euros sur l'une des îles de l'archipel. Ainsi, Nicolas Cage est propriétaire d'une résidence sur Paradise Island, ainsi que d'une île privée. Johnny Depp possède lui aussi son île et Tiger Woods se prélasse dans une propriété qui a servi de décor pour un James Bond, Casino Royale.

Ibiza avec Léonardo Dicaprio et Cristiano Ronaldo

L'île Blanche est un des endroits préférés de Leonardo Dicaprio. Chaque année, il loue une villa de luxe et un yacht. Le flyboard est son activité nautique favorite. Avant la pandémie, Ibiza était la destination phare de tous les amateurs de fêtes nocturnes. David Guetta, le fameux DJ d'Electro Dance Music, avait l'habitude de retourner sur l'île tous les étés pour animer, au Pacha, la célèbre soirée «F*** Me I'm Famous». Le DJ est amoureux d'Ibiza qui est l'endroit où sa carrière a explosé. Ces dernières années, il a même invité sur l'île quelques-uns de ses amis du showbiz comme Usher, Will.i.am ou SnoopDog à le rejoindre aux platines. Cristiano Ronaldo, la méga star du football choisit un endroit plus tranquille dans l'île pour venir se reposer à l'abri des regards.

Les Maldives avec Madonna et Paul Mc Cartney

Depuis une vingtaine d'années, les Maldives sont devenues la destination préférée des stars qui veulent passer des vacances luxueuses loin des paparazzis. Elles peuvent y couler des jours heureux dans des villas sur pilotis avec accès direct à la mer. Un yacht les attend au bout du ponton pour partir faire de la plongée dans des fonds idylliques. L'influenceuse Chiara Ferragni a choisi de passer sa lune de miel avec le rappeur Fedez. Quant à Madonna, elle affectionne d'y passer des vacances avec ses enfants et son chéri du moment. L'archipel situé au cœur de l'océan indien est aussi le lieu favori de Paul McCartney qui passe tous ses Noëls dans le fabuleux hôtel Hilton. Quant à Beyonce, elle y accoste avec son yacht dès que son planning le lui permet.

Saint-Barth avec Laeticia Hallyday et Mariah Carey

Encore un endroit idéal pour les stars souhaitant la jouer incognito. Chez les habitants de l'île la consigne est formelle: on accueille les stars comme si elles étaient de parfaits inconnus. Personne ne leur demandera donc de selfie ou d'autographes. L'île est petite et réservée à la jet-set. Pour y accéder, il faut prendre un avion qui n'accueille pas plus de quinze passagers. Une fois sur l'île le luxe est partout: villas, penthouses, restaurants ou hôtels, ici tout est fait pour satisfaire les caprices de ceux qui ont les moyens. Cartier, Dior, Gucci... toutes les enseignes de luxe sont installées à Gustavia, le chef-lieu. Une villa de 300 mètres carrés se loue environ 400.000 euros pour deux semaines. C'est le prix de la tranquillité pour Laeticia Hallyday, Jessica Alba, Mariah Carey ou Steven Spielberg.

La Corse avec Laetitia Casta et Kyllian Mbappé

La Corse est un des lieux privilégiés des stars françaises. À moins de deux heures de Paris, les attendent une mer digne des Caraïbes, des criques secrètes, des paysages de montagne à couper le souffle et des villages pleins de caractère. Jennifer, Laetitia Casta, Kyllian Mbappé et Patrick Fiori ont chacun leur maison dans un endroit privilégié. Quant à Jacques Dutronc, il coule des jours tranquilles dans sa propriété de Monticello et est devenu un enfant du pays. Toutefois, la Corse attire aussi des stars du monde entier. Samuel L. Jackson adore venir à Bonifacio, Rihanna accoste à Calvi à bord de son yacht de 53 mètres et Angelina Jolie s'est déjà fait repérer en train de manger un panini à Ajaccio!

Où rencontrer vos stars préférées en France? Beaucoup de stars françaises aiment passer des vacances dans l'Hexagone. Les difficultés pour voyager dues à la pandémie ne font qu'accélérer la tendance. Marion Cotillard et Guillaume Canet ont leur maison au Cap Ferret. Tout comme dans le film Les petits mouchoirs, ils y invitent Jean Dujardin et Gilles Lelouch à partager des moments de détente. Nathalie Baye est depuis toujours une amoureuse de l'île de Ré où elle passe tous ses étés. Jane Birkin adore le climat de la Bretagne l'été. Elle partage des moments intimes et familiaux dans sa maison de Prat-Ar-Coum, avec ses filles Charlotte et Lou. Quant à Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, ils ont le cœur qui bat pour la Provence.

