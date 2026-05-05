Les stars arrivent au Met Gala alors que des manifestants prennent Jeff Bezos pour cible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kate Skelly, Daniel Cole et Jenna Zucker

Des célébrités, dont les chanteurs Sam Smith et Doja Cat ainsi que l'actrice Nicole Kidman, ont fait leur entrée lundi au Met Gala, l'événement le plus convoité du monde de la mode, tandis que des manifestants dénonçaient le parrainage de l'événement par le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d'Amazon.

Son épouse, Lauren Sanchez Bezos, a été l’une des premières célébrités à arriver à l’événement de lundi, une collecte de fonds annuelle organisée par le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, désormais réputée pour ses tenues extravagantes et ses invités de marque.

Le couple figure parmi les principaux sponsors de l'événement, avec un don estimé par les médias à 10 millions de dollars, et ont été nommés présidents d'honneur, ce qui a suscité des appels au boycott en raison des inégalités de richesse et des droits des travailleurs. À l'extérieur du musée, des manifestants vêtus de tenues colorées brandissaient des lettres formant le slogan « tax the rich » (taxez les riches) ainsi que des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « resistance red carpet » (tapis rouge de la résistance) et « eat the rich » (mangez les riches).

Parmi les stars attendues figuraient Rihanna, Beyoncé, Venus Williams et Kim Kardashian. Les billets coûtaient 100 000 dollars chacun, mais la plupart des célébrités y assistaient en tant qu’invitées.

Parmi les premières arrivées à poser pour les photographes figuraient les personnalités du web Emma Chamberlain, dans une robe moulante aux manches tombant jusqu'au sol, et La La Anthony, dont la robe était parsemée de bijoux.

Le code vestimentaire de cette année, “Fashion is Art”, invitait les invités à considérer le corps comme une toile.

La personnalité française des réseaux sociaux Lena Mahfouf portait un corsage sculpté en forme de deux mains argentées et une jupe fluide.

L'arrivée de l'actrice Gwendoline Christie, vêtue d'une longue robe rouge, d'une coiffe à plumes et d'un masque réaliste, a également attiré tous les regards.