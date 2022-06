France : plus d’inflation, moins de croissance

La hausse des produits alimentaires risque de se poursuivre au second semestre, entraînant une baisse du pouvoir d'achat des ménages. (© AFP)

La guerre en Ukraine devrait entraîner une perte de 2 points de PIB sur 2022-2024.

«Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille », comme le disait Jacques Chirac avec son franc-parler digne des Tontons flingueurs. Après l’impasse politique créée par les élections législatives qui restreint crûment les marges de manœuvre du président de la République, la Banque de France vient de livrer ses projections pour la période 2022-2024.

Et, à n’en pas douter, le chef de l’État se serait bien passé d’un tel scénario pour entamer son second quinquennat. Certes, les experts de la banque centrale ne prévoient pas de récession pour l’année en cours, mais ils ont abaissé sensiblement leur prévision de croissance à 2,3%, contre une fourchette comprise entre 2,8% et 3,4% à la mi-mars.

Pouvoir d’achat en berne

Au deuxième semestre 2022, l’activité resterait en effet modérée, affectée notamment par la hausse des prix de l’énergie (avec un prix moyen du baril de Brent à 105,8 dollars) et des matières premières alimentaires, sans oublier la dégradation de la demande des pays partenaires de la France. Les prix à la consommation progresseraient ainsi de 5,6% – en retenant l’indice harmonisé IPCH, conçu à des fins de comparaison internationale –, après 2,1% en 2021. L’inflation resterait cependant inférieure à celle de la zone euro, attendue à 6,8% selon l’Eurosystème.

« Cet écart de 1,2 point de pourcentage en faveur de la France s’explique en majeure