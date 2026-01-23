Enquêtes ouvertes sur le décès de deux bébés ayant consommé du lait rappelé

PHOTO DE FICHIER : Un visiteur prend des photos de "Baby Formula" de l'artiste chinois Ai Weiwei, à Singapour

par Sybille de La Hamaide et Alexander Marrow

Des investigations sont en cours à la suite de deux signalements de décès de nourrissons ayant ‍consommé des laits infantiles qui ont fait l'objet de rappels ce mois-ci, a déclaré vendredi le ministère français de la Santé.

"Deux signalements de décès de nourrissons ont été portés à la connaissance des autorités ‌sanitaires, chez des enfants pour lesquels la consommation de laits infantiles concernés par les retraits-rappels a été rapportée", a déclaré vendredi le ministère dans un courriel à Reuters.

L'un des bébés, ​décédé à Pessac (Gironde), avait consommé du lait en poudre Guigoz, fabriqué par le groupe suisse ⁠Nestlé. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause possible du décès, a déclaré le procureur de Bordeaux.

Contactée, une porte-parole de Nestlé a déclaré que le ⁠groupe avait pris note des enquêtes ‍en cours et dit coopérer avec les autorités.

"À ce stade, aucune analyse ⁠n’a mis en évidence de lien de causalité entre la consommation des laits infantiles concernés et la survenue de symptômes chez un nourrisson", a déclaré vendredi le ministère de la Santé.

"Des analyses complémentaires sont ​en cours et ces situations font l’objet d’une instruction judiciaire par les parquets concernés", a ajouté le ministère.

Nestlé et Lactalis ont tous deux rappelé ce mois-ci des lots de laits infantiles vendus en ⁠France et dans d'autres pays en raison d'une possible contamination par la céréulide, une ​toxine qui peut provoquer des nausées et des vomissements.

Contacté, le parquet d'Angers (Maine-et-Loire), ​où l'autre décès s'est produit, ​n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Reuters n'a pas pu établir dans l'immédiat ​quel lait maternisé avait été consommé par le deuxième ⁠bébé décédé.

Lactalis a déclaré vendredi, dans un courriel à Reuters, n'avoir reçu aucun signalement de la part des autorités sanitaires, tout en restant en lien très étroit avec ces dernières.

Danone a également rappelé un lot de lait maternisé spécialement fabriqué pour le marché singapourien.

Les trois entreprises ont déclaré qu'il s'agissait de mesures ‌de précaution.

Mercredi, le ministère français de l'Agriculture a indiqué que les résultats d'une première enquête judiciaire étaient attendus dans les dix jours à venir.

Selon le ministère, les investigations ont permis d'identifier une huile riche en acide arachidonique, connue sous le nom d'ARA, produite par un fournisseur chinois comme étant à l'origine de la contamination.

(Reportage de Sybille de La Hamaide, avec la contribution d'Alexander Marrow ; version française Coralie ‌Lamarque ; édité par Blandine Hénault)