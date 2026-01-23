SLB: bénéfice en chute de 24%, à 3,3 milliards de dollars

Olivier Le Peuch, PDG de SLB (anciennement Schlumberger), à Washington le 9 janvier 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Le géant franco-américain des services d'ingénierie pétrolière SLB a fait état vendredi d'un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars pour l'année 2025, en fort recul (-24%) par rapport à 2024, en raison des tensions géopolitiques et des prix du pétrole en baisse.

"Bien que 2025 ait constitué un contexte difficile pour le secteur, avec des prix des matières premières plus bas, des incertitudes géopolitiques et un marché pétrolier sur-approvisionné; nous avons continué à renforcer la résilience de notre portefeuille en accélérant notre stratégie", a commenté dans un communiqué, le directeur général de SLB (ex-Schlumberger), Olivier Le Peuch.

Le dirigeant a notamment cité "un accent croissant sur la production et la récupération, un déploiement accru de solutions d'IA et l'expansion rapide de (son) activité de solutions pour les centres de données".

Evoquant un "contexte économique toujours contraint", le dirigeant explique que la production et la récupération - les techniques pour augmenter la quantité de pétrole extraite - "deviennent une priorité stratégique pour (ses) clients afin de débloquer des barils supplémentaires au coût le plus bas".

La société a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 35,7 milliards de dollars (-2%), dont le tiers réalisé dans les régions Moyen-Orient et Asie.

Au dernier trimestre 2025, le groupe a fait état d'une hausse dans "les quatre zones géographiques pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2024, reflétant une stabilisation de l’activité amont (exploration-production d'hydrocarbures, NDLR) mondiale".

SLB a notamment évoqué la contribution de son homologue ChampionX, une société d’ingénierie pour l'industrie du pétrole et du gaz, dont l'acquisition a été finalisée en juillet.

"Nous pensons que les vents contraires rencontrés dans des régions clés en 2025 sont derrière nous. En particulier, nous nous attendons à une hausse de l’activité de forage au Moyen-Orient par rapport à son niveau actuel", a indiqué M. Le Peuch.

La société, qui construit des puits et commercialise des équipements et systèmes de production pour les champs pétroliers et les plates-formes offshore, a annoncé qu'elle prévoyait de dépasser les 4 milliards de dollars de rendement pour ses actionnaires en 2026, sous la forme de dividendes et de rachats d'actions.