Bouchons routiers, vols annulés, conséquences de la neige sur le nord et l'ouest de la France

Un agent municipal s'apprête à tracter une voiture piégée par la neige, le 7 janvier 2026 à Sebourg, dans le Nord ( AFP / Francois LO PRESTI )

Bouchons en Ile-de-France, vols annulés, coupures d'électricité... L'épisode neigeux qui sévit depuis lundi dans le nord et l'ouest de la France a entraîné d'importantes perturbations mercredi.

Un phénomène d'une "ampleur rare dans le climat actuel" selon Météo-France.

A 06H00, la RATP a invité les usagers à "privilégier le télétravail" si possible et à "réduire les déplacements". L'ensemble des lignes de métro et de tramway fonctionnent ainsi que les RER A et B. Ile de France Mobilités (IDFM) a signalé des suppressions sur la ligne E.

Vingt-et-un départements ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas par Météo-France, contre 32 lors du précédent point. La vigilance orange est le deuxième niveau le plus élevé d'alerte.

Quelque 3 à 7 cm de neige devraient être "souvent" constatés dans les départements concernés, "très localement 10 cm, et jusqu'à 15 cm sur les Ardennes", précisent les météorologues.

- "Grande prudence" -

Un engin déblaie une route à Lisieux, le 7 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Selon Météo-France, les chutes de neige observées mardi - jusqu'à 30 cm localement en Charente-Maritime - et attendues mercredi sont "d'une ampleur rare dans le climat actuel", et les autorités ont appelé à la "prudence" dans les déplacements.

Températures négatives et chutes de neige affectent notamment la circulation et le trafic aérien.

Une centaine de vols ont été annulés mercredi matin à Roissy-Charles-de-Gaulle, le premier aéroport français, et environ 40 vols à Orly, le deuxième, à cause des opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions.

Un panneau à l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, où 40 vols ont été annulés en raison de la neige, le 7 janvier 2026 ( AFP / Kiran RIDLEY )

A Paris et dans sa banlieue, le niveau 3 du Plan neige et verglas a été activé, avec notamment la limitation de la vitesse à 70 km/h et la suppression des transports scolaires en grande couronne.

Jusqu'à 960 km de bouchons et ralentissements ont été enregistrés sur les routes d'Ile-de-France en début de matinée, selon le site Sytadin, un chiffre en recul depuis 10H00. Au sud de Paris, la RN 118 - un axe majeur souvent problématique en cas de verglas du fait de son dénivellé - a été partiellement fermée à la circulation.

Vinci Autoroutes a annoncé ce matin avoir partiellement fermé l''autoroute A8 entre Var et Bouches-du-Rhône, après que trois poids-lourds se sont mis en portefeuille. Aucun blessé n'est à déplorer.

Tous les bus parisiens et franciliens ont progressivement cessé leur service vers 07H00.

"La neige ne m'inquiète pas aujourd'hui. Ce matin, j'ai pu déposer mes enfants à l'école maternelle, puis prendre les RER A et E sans problème", a raconté Jihane Nait, vendeuse de 26 ans, une habitante de Seine-Saint-Denis interrogée à Vincennes (Val-de-Marne) peu avant 07H00.

Dans l'ouest de la France, les transports scolaires ont été supprimés dans une dizaine de départements. Dans l'Allier également. En Nouvelle-Aquitaine, la circulation des poids lourds est interdite.

Des personnes attendent leur RER à la station "Rosny Bois Perrier", le 7 janvier 2026 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

"Avoir autant de jours de neige depuis début décembre, c’est devenu assez rare. On n'aurait presque plus l'habitude mais, heureusement, on a toujours les bons réflexes", témoigne Robert Jenart, retraité de 76 ans, allusion aux raclettes pour pare-brise et aux pneus neige dont sont équipés nombre d'habitants du département.

- "C'est juste l'hiver" -

A l'université de Lille, les étudiants ont, eux, été informés du report des examens prévus mercredi.

Des poids lourds attendent de pouvoir accéder à l'autoroute A10, le 7 janvier 2026 à Saintes, en Charente-Maritime ( AFP / Philippe LOPEZ )

En gare de Lille-Flandres, certains trains accusaient des retards. "Entre cette panne, un problème de passage à niveau (entre Arras et Douai) et la météo, 30 minutes, ça me paraît très optimiste", souffle Baptiste, enseignant lillois de 30 ans dont le train était retardé.

"On a l’impression que c’est le chaos" mais "non, c’est juste l’hiver", tempère Ingrid, une voyageuse de 47 ans, qui va "devoir déplacer son premier rendez-vous de la journée" suite à un retard.

L'épisode neigeux a perturbé aussi l'alimentation électrique dans l'Ouest: selon Enedis, "ce matin, 600 foyers sont privés d’électricité en Pays-de-la-Loire et 1.200 en Charente-Maritime, essentiellement sur le littoral".

La centrale nucléaire de Cattenom, le 7 janvier 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

À Dunkerque, où les températures avoisinnent les 2°C, le chauffage urbain connaît de graves dysfonctionnements depuis mardi soir, affectant quelques centaines de foyers actuellement selon la mairie, qui a ouvert une salle pour permettre aux habitants qui le souhaitent de récupérer un chauffage d’appoint.

Rares sont les rues du centre-ville à avoir été déneigées après 10h00 à Orléans, dans le Val-de-Loire. À l’échelle de la région Centre, les transports sont particulièrement perturbés en raison des chutes de neige soutenues depuis environ 8h00.

Les intempéries ont fait, mardi, au moins cinq morts sur les routes de France.

Graphique recensant les journées où il est tombé plus de 5 cm de neige à Paris depuis 1958, après les chutes de neige du 5 janvier 2026 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Météo-France rappelle que sous l'influence du réchauffement de la planète en raison des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, les périodes de froid sont plus rares et moins intenses que par le passé.

Dimanche et lundi, les minimales en moyenne sur le pays étaient de -4°C, "ce qui n'était pas arrivé depuis fin février 2012", souligne Météo-France.

Bien que l'épisode de froid traversé par le pays soit "remarquable par son intensité", il ne constitue pas pour autant une "vague de froid" en raison, entre autres, de sa brièveté, nuance le prévisionniste.