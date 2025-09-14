 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zubimendi, bons baisers d'Espagne
information fournie par So Foot 14/09/2025 à 00:38

Zubimendi, bons baisers d'Espagne

Zubimendi, bons baisers d'Espagne

Double buteur lors de la nette victoire d'Arsenal sur Nottingham Forest (3-0), Martín Zubimendi a révélé toute l'étendue de son talent devant le public de l'Emirates. Via une performance XXL en forme de coup de projecteur, l'Espagnol a peut-être montré qu'il était la pièce manquante d'un collectif qui promet cette saison de belles choses.

Cet été, Arsenal a réalisé un juteux mercato avec une ribambelle de nouvelles têtes prêtes à faire kiffer l’Emirates. Ce samedi, les Viktor Gyökeres, Eberechi Eze et Noni Madueke ont amené leur pierre à l’édifice lors du facile succès des Gunners à domicile contre Nottingham Forest (3-0), et en ont mis plein la vue aux supporters. Pour autant, c’est une autre recrue, plus discrète, qui aura marqué cette rencontre de son empreinte, en signant le premier doublé de sa carrière. Peu habitué à inscrire son nom sur les tableaux d’affichage, Martín Zubimendi (26 ans) a d’abord mis les siens dans la bonne direction d’une reprise à l’entrée de surface nous rappelant les grandes chiches des meilleurs « barclaysmen » , avant d’inscrire en fin de partie l’ultime but d’Arsenal, de la tête. Jamais là où on l’attend. Mais là où Mikel Arteta l’attendait. Au centre de tout et homme du match. « Il nous apporte beaucoup de choses positives. Sa présence, son autorité sur le terrain, la façon dont il communique avec les joueurs et son sang-froid. S’il commence à faire des passes décisives et à marquer des buts comme ça, il va prendre une autre dimension » , déclarait en conf’ d’après-match Arteta, la banane jusqu’aux oreilles.

L’Arsenal Sociedad

Non, le milieu espagnol ne marquera pas des doublés tous les week-ends. En revanche, il est la nouvelle pierre angulaire du schéma d’Arsenal, capable de faire oublier les carences techniques d’un Thomas Partey désormais loin de Londres. Un dernier rouage que Mikel Arteta, lui-même natif de Saint-Sébastien, est allé chercher cet été pour 65 millions d’euros à la Real Sociedad. Sorti de son cocon basque pour débarquer dans le brouhaha qu’impose un club comme Arsenal, Zubimendi retrouve un peu d’Anoeta dans son nouveau chez-lui. De nouveau associé au milieu à son compère de sélection Mikel Merino, avec qui il a déjà évolué pendant cinq ans en club (portant la Real près du top cinq de Liga chaque saison), le Donostien donne également la réplique à Martin Ødegaard, qu’il a lui aussi brièvement côtoyé chez les Txurri-urdinak .…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La première Fête du sport dimanche veut instaurer un rendez-vous joyeux et populaire, malgré un contexte plombé par la crainte de coupes budgétaires supplémentaires ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    La Fête du sport étrennée dans un contexte budgétaire tendu pour le secteur
    information fournie par AFP 14.09.2025 06:23 

    Laure et Florent Manaudou dans la Seine, un parterre d'athlètes et plus de 5.000 événements dans toute la France: la première Fête du sport dimanche veut instaurer un rendez-vous joyeux et populaire, malgré un contexte plombé par la crainte de coupes budgétaires ... Lire la suite

  • À neuf mois du Mondial, Carlo Ancelotti fixe un ultimatum à Neymar
    À neuf mois du Mondial, Carlo Ancelotti fixe un ultimatum à Neymar
    information fournie par So Foot 13.09.2025 23:57 

    La balle est dans son camp. Carlo Ancelotti n’attend que Neymar. Désormais sélectionneur du Brésil, l’ex-coach du Real Madrid n’est pas fermé à un retour du Ney dans la Seleção , à quelques conditions toutefois. Dans un entretien accordé ce samedi à L’Équipe , ... Lire la suite

  • Première ratée pour Mikautadze avec Villarreal, battu par l'Atlético
    Première ratée pour Mikautadze avec Villarreal, battu par l'Atlético
    information fournie par So Foot 13.09.2025 23:33 

    Dure entrée en matière pour le roi Georges. Ce samedi soir, l’Atlético a facilement disposé de Villarreal à domicile , sur le score de 2-0. Pablo Barrios à d’abord ouvert le score dans les dix premières minutes, avant que Nicolas Gonzalez ne vienne inscrire le ... Lire la suite

  • Chelsea accroché sur le fil par Brentford
    Chelsea accroché sur le fil par Brentford
    information fournie par So Foot 13.09.2025 23:14 

    Un match nul aux allures de défaite. Chelsea a manqué le lead . Ce samedi soir, en déplacement non loin de leurs bases à Brentford, les hommes d’Enzo Maresca ont été accrochés par leurs voisins , revenus à égalité dans le temps additionnel. Pourtant destinés à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank