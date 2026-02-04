Le Maroc fait appel des sanctions « non conformes à la gravité des incidents » de la CAN 2025
Retour rapide sur le scénario qui a fait vriller la finale : un penalty accordé au pays hôte dans le temps additionnel quelques secondes après un but refusé au Sénégal, puis la sortie de terrain d’une partie des joueurs sénégalais, encouragés par leur sélectionneur Pape Thiaw. La tension est alors montée d’un cran dans les tribunes, où des supporters sénégalais ont tenté d’envahir la pelouse, y compris au moment où Brahim Diaz s’apprêtait à tirer sa fameuse panenka.
Pape Thiaw suspendu cinq matchs
Fin janvier, la CAF avait tranché en infligeant une série de sanctions disciplinaires aux deux fédérations pour comportements antisportifs et violations des principes de fair-play. …
