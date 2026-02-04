Joan García a concédé le corner le plus idiot de l'année
Tout pour l’équipe. Mardi soir lors du quarts de finale de Coupe du Roi remporté par le FC Barcelone contre Albacete (2-1), les joueurs d’Hansi Flick ont vu leur gardien Joan García célébrer un peu trop le retour défensif de son capitaine Ronald Araújo .
Joan Garcia went out with the ball to thank Araujo… and ended up giving Albacete a corner 😭 pic.twitter.com/4tvKmSE9cL…
