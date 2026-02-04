Mikel Arteta s'enflamme après la qualification d'Arsenal en finale de League Cup

Fier comme un coq. Qualifié pour la finale de la League Cup grâce à une courte victoire face à Chelsea et un but de Kai Havertz mardi (1-0, 3-2 à l’aller), Mikel Arteta n’a pas caché sa joie en conférence de presse : « Nous sommes tellement heureux. Je pense que dans l’ensemble, sur les deux matches, nous méritions de passer […] Et la réaction du public, des titulaires, des remplaçants et du staff, c’était tout simplement magique. Je suis donc très heureux, car c’était un match très difficile contre un adversaire de taille. Et nous allons à Wembley ! »

TM pour SOFOOT.com