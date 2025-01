Zone euro : ralentissement de la croissance des crédits au secteur privé

Les prêts au secteur privé de la zone euro ont ralenti leur progression en novembre, après cinq mois d'accélération, dans un contexte d'incertitude qui freine l'activité, a annoncé jeudi la Banque centrale européenne (BCE).

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Les prêts aux entreprises et aux ménages, ajustés de certaines opérations financières, ont progressé de 1,5% sur un an, soit deux dixièmes de points de moins qu'en octobre, selon le communiqué.

La reprise du crédit ralentit malgré les baisses de taux continues de la BCE depuis juin et qui devraient améliorer les conditions de financement pour soutenir l'activité économique.

Les prêts aux entreprises ont augmenté d'1,0%, soit 0,2 point de moins qu'en octobre. En particulier les prêts d'une durée inférieure à cinq ans ont quasiment stagné dans un contexte d'activité plus morose qu'attendu.

Les prêts aux ménages ont eux progressé de 0,9% sur un an, soit un dixième de point de plus qu'en octobre et la cinquième hausse de suite depuis juin, en restant tirés par les prêts à la consommation.

Les crédits immobiliers ont aussi légèrement accéléré à 0,9%, mais demeurent loin du niveau de croissance supérieur à 5% observé jusqu'à la mi-2022 avant la remontée rapide des taux.

Malgré les baisses des taux depuis juin, le loyer de l'argent reste élevé, freinant encore l'investissement dans la pierre.

Indicateur avancé d'inflation, la masse monétaire M3, qui comprend les dépôts liquides et les produits d'épargne jusqu'à deux ans, a progressé de 3,8% en novembre, confirmant la tendance observée depuis la fin de l'hiver dernier, selon la BCE.

L'inflation dans la zone euro a atteint 2,2% sur un an en novembre, après 2% en octobre, en raison d'un moindre recul des prix de l'énergie.

Pas de quoi prendre par surprise la BCE qui a prévu que l'agrégat augmente fin 2024 puis diminue pour se stabiliser autour de l'objectif de 2% à partir du deuxième trimestre 2025.

Les marchés prévoient plusieurs autres baisses de taux par la BCE en 2025 pour abaisser le taux de référence à environ 2%, un niveau neutre qui n'impacte ni ne stimule l'économie.