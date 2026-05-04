"Nous ne roulons pour personne!" : sur le départ, Villeroy de Galhau exhorte son successeur à "l'indépendance" et redit ses ambitions pour l'économie française

Le gouverneur de la Banque de France quittera ses fonctions début juin, après plus d'une décennie aux commandes de l'institution.

Francois Villeroy de Galhau, à Paris, le 24 mars 2026 ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Je lui dirai que c'est une magnifique mission". Interrogé sur le message qu'il souhaitera transmettre à son successeur, le futur ex-gouverneur de la Banque de France a dit lundi 4 mai son "honneur" d'avoir tenu les rènes de la banque centrale nationale, appelant celui ou celle qui prendra sa place d'être "très sensible à l'indépendance".

"Nous ne roulons pour personne!"

"Pourquoi? Parce que tout ce constat que nous publions, il est objectif, il est là pour nourrir le débat", a t-il fait valoir à l'antenne de RMC/BFMTV , au sujet des divers rapports et études publiés par l'institution. "La Banque de France regarde les faits et essaye d'apporter un constat avec lucidité. Nous ne roulons pour personne!" , insiste t-il.

Le propos du gouverneur fait écho aux débats récents sur l'indépendance des banques centrales, particulièrement au sein de la Fed américaine, ébranlée par les attaques récurrentes de Donald Trump envers Jerome Powell. Le président de la Fed doit quitter ses fonctions à la tête de la Réserve américaine (tout en conservant son poste de gouverneur, ndlr), très probablement remplacé Kevin Warsh.

Français et Européens ont "beaucoup plus de cartes en main" qu'ils ne le pensent

Du côté français, François Villeroy de Galhau demande ainsi à son successeur de continuer les missions de la Banque de France contre l'inflation et pour la stabilité de la monnaie, exprimant au passage, une nouvelle fois, son optimisme quant au potentiel de l'économie nationale.

Il appelle ainsi à "continuer à plaider pour un certain nombre de réformes, parce que notre pays peut croitre plus". Moi j'y crois!", a t-il martelé, estimant que "dans ce monde dangereux, incertain, nous avons, Français, Européens, beaucoup plus de cartes en main que nous le pensons".