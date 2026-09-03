 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro/PMI: L'activité économique reste stable en août
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 10:45
Ajouter Boursorama à vos sources

Vue du quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris

Vue du quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris

Le secteur des services en zone euro a reculé ‌en août à son plus bas niveau depuis deux mois, mais une demande solide et généralisée a permis à l'activité globale ​du secteur privé de se maintenir à un niveau stable, montre une enquête publiée jeudi.

L'indice PMI des services de la zone euro, établi par S&P Global et HCOB, a légèrement reculé à 51,6 en août, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur ​un chiffre stable à 51,7, comme en première lecture et le mois précédent.

L'indice PMI composite, qui combine les services et la production manufacturière, est resté proche de sa ​moyenne à long terme de 52,3, s'établissant à 52,0, ce ⁠qui suggère que le secteur privé progresse à un rythme régulier.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

"Les ‌données PMI d'août indiquent que la zone euro est sur la voie d'un solide trimestre de croissance (...). L'élan dans l'économie industrielle s'est bien redressé et le secteur des services a surmonté la faiblesse initiale ​observée après la flambée des prix de l'énergie ‌au début de la guerre au Moyen-Orient", note Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market ⁠Intelligence.

Les nouvelles commandes dans le secteur des services, un indicateur clé de la demande, ont de nouveau enregistré une solide progression en août, même si cette hausse a été tirée par les ventes intérieures, les commandes à l’exportation ayant reculé.

Néanmoins, le renforcement de ⁠la demande de produits manufacturés ‌a permis aux commandes à l'exportation du secteur privé dans son ensemble d'augmenter pour la première fois ⁠en quatre ans et demi.

L'emploi dans les services a progressé à son rythme le plus rapide depuis huit mois, prolongeant ainsi ‌une tendance positive observée depuis juin. Dans l'ensemble du secteur privé, le mois d'août a marqué le premier ⁠mois de création nette d'emplois cette année.

Concernant les prix, les coûts des intrants et les ⁠prix à la production du ‌secteur des services ont tous deux atteint en août leur plus haut niveau depuis trois mois.

L'inflation des coûts des intrants dans l'indice ​PMI composite a légèrement reculé, tandis que la hausse des prix ‌à la production est restée inchangée. Les pressions sur les prix restent élevées par rapport aux normes historiques et supérieures aux niveaux observés avant le déclenchement ​de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

"Il est à noter que les données d'août ont indiqué un ralentissement de la tendance désinflationniste observée depuis que les indices PMI des prix ont atteint leur pic en mai", souligne Joe ⁠Hayes.

"Compte tenu de la résilience de l'activité économique illustrée par les derniers chiffres, la Banque centrale européenne pourrait estimer qu'un resserrement de la politique lors de la réunion de la semaine prochaine est désormais justifié", ajoute-t-il.

L'Espagne et l'Italie ont été les moteurs de la croissance dans la zone euro, tandis que l'Allemagne a enregistré sa plus forte expansion depuis mars. La France, en revanche, a fait figure d'exception par rapport à la tendance régionale, enregistrant son huitième mois consécutif de recul de l'activité.

(Jonathan Cable; version française ​Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président russe Poutine s'adresse aux médias à l'issue du sommet de l'OCS à Bichkek
    Poutine évoque une paix possible avec l'Ukraine tout en accusant Kyiv
    information fournie par Reuters 03.09.2026 10:59 

    Vladimir Poutine a déclaré jeudi ​qu'il existait une possibilité de parvenir à un accord de paix ​mettant fin à la guerre en Ukraine, ​tout en dénonçant les ⁠avertissements de Kyiv sur les ‌risques encourus par les avions dans l'espace aérien russe qui ​s'apparente, ... Lire la suite

  • ( AFP / SYLVAIN THOMAS )
    Fibre Excellence: le gouvernement écarte l'option de la nationalisation
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2026 10:43 

    Le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, a écarté jeudi l'option d'une nationalisation, même temporaire, de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence, basée à Saint-Gaudens (Haute Garonne), au lendemain d'un appel en ce sens de la région Occitanie. La présidente ... Lire la suite

  • Épidémie de coronavirus (COVID-19) à Paris
    France/PMI: Le secteur des services se contracte plus que prévu en août
    information fournie par Reuters 03.09.2026 10:41 

    L'activité dans le secteur ‌privé des services en France s'est contractée plus que prévu en août, la ​baisse de la demande et la canicule ayant pesé sur les ventes, tandis que les pressions inflationnistes ont recommencé à s'accentuer, montre l'enquête définitive ... Lire la suite

  • Sur l'exercice, le chiffre d'affaires de l'activité est attendu entre 2,5 et 3 fois supérieur à celui de l'exercice précédent, précise Soitec dans un communiqué. (crédit photo : Soitec )
    Soitec relève son objectif de CA pour le T2, attendu à +50% sur un an
    information fournie par Reuters 03.09.2026 10:39 

    Soitec SOIT.PA a relevé mercredi son objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice grâce à la demande en Photonics-SOI, le fournisseur français de matériaux de semi-conducteurs anticipant une croissance d'environ 50% sur un an contre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank