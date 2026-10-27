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Zone euro: Net recul de la demande de prêts immobiliers sur fond de hausse des taux, selon une enquête BCE
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 12:17

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On voit ici le siège de la Banque centrale européenne à Francfort

On voit ici le siège de la Banque centrale européenne à Francfort

La demande ‌de prêts immobiliers dans la zone euro a considérablement ​reculé au cours du troisième trimestre, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de resserrement des conditions ​de crédit, montre une enquête publiée mardi par la Banque centrale européenne (BCE).

Entre ​juin et fin septembre, 27% ⁠des banques ont enregistré une baisse de la ‌demande de crédits immobiliers, un recul plus marqué que celui anticipé par les établissements (-12%) et ​que celui observé ‌au cours des trois mois précédents (-15%).

L'enquête met ⁠en évidence l'impact du resserrement de la politique monétaire de la BCE, entamé en juin et qui devrait ⁠se poursuivre pendant ‌plusieurs mois, malgré une pause prévue en ⁠octobre, pour répondre à la flambée des prix provoquée ‌par la guerre au Moyen-Orient.

"Les hausses des ⁠taux d'intérêt ont été le principal facteur à ⁠l'origine de ‌cette baisse, suivies par la chute de la confiance des ​consommateurs et la détérioration ‌des perspectives du marché immobilier", précise la BCE dans un communiqué.

Les banques ​n'ont pas durci leurs critères d'octroi de prêts immobiliers au cours du trimestre, contrairement à ce ⁠qu'elles ont fait pour les prêts aux entreprises et le crédit à la consommation, mais prévoient de resserrer leurs critères pour tous les types de prêts au cours des trois derniers mois de 2026.

(Reportage Francesco Canepa, version ​française Diana Mandia)

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1 commentaire

  • 12:22

    c'est le moment d'acheter avant que les taux continuent d'augmenter. !

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