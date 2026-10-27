Zone euro: Net recul de la demande de prêts immobiliers sur fond de hausse des taux, selon une enquête BCE

On voit ici le siège de la Banque centrale européenne à Francfort
La demande de prêts immobiliers dans la zone euro a considérablement reculé au cours du troisième trimestre, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de resserrement des conditions de crédit, montre une enquête publiée mardi par la Banque centrale européenne (BCE).
Entre juin et fin septembre, 27% des banques ont enregistré une baisse de la demande de crédits immobiliers, un recul plus marqué que celui anticipé par les établissements (-12%) et que celui observé au cours des trois mois précédents (-15%).
L'enquête met en évidence l'impact du resserrement de la politique monétaire de la BCE, entamé en juin et qui devrait se poursuivre pendant plusieurs mois, malgré une pause prévue en octobre, pour répondre à la flambée des prix provoquée par la guerre au Moyen-Orient.
"Les hausses des taux d'intérêt ont été le principal facteur à l'origine de cette baisse, suivies par la chute de la confiance des consommateurs et la détérioration des perspectives du marché immobilier", précise la BCE dans un communiqué.
Les banques n'ont pas durci leurs critères d'octroi de prêts immobiliers au cours du trimestre, contrairement à ce qu'elles ont fait pour les prêts aux entreprises et le crédit à la consommation, mais prévoient de resserrer leurs critères pour tous les types de prêts au cours des trois derniers mois de 2026.
(Reportage Francesco Canepa, version française Diana Mandia)
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