Zone euro: Le taux de chômage reste stable à 6,4% en octobre

Les gratte-ciel se dressent à l'horizon dans le quartier d'affaires de La Défense

Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable à 6,4% de la population active en octobre, montrent les données officielles publiées mardi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,3%, après 6,4% (révisé de 6,3%) en septembre.

