Zone euro: Le taux de chômage reste stable à 6,4% en octobre

Les gratte-ciel se dressent à l'horizon dans le quartier d'affaires de La Défense
Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable à 6,4% de la population active en octobre, montrent les données officielles publiées mardi par Eurostat.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,3%, après 6,4% (révisé de 6,3%) en septembre.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer