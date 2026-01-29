Chantiers de construction dans le centre de Francfort

Le sentiment économique en zone ‍euro s'est amélioré plus que prévu en janvier, ‌selon les données publiées jeudi par la Commission ​européenne.

L'indice mensuel du sentiment ⁠économique dans les pays partageant l'euro a progressé ⁠à ‍99,4 contre 97,2 (révisé de ⁠96,7) en décembre, alors que les analystes interrogés ​par Reuters attendaient un chiffre de 97,0.

Dans l'industrie, le ⁠climat reste en ​zone de contraction (-6,8), après -8,5 (révisé) un ​mois ​plus tôt, alors que le ​consensus ⁠tablait sur -8,1.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à ‌7,2 en janvier contre 5,8 en décembre (révisé) et un consensus à 6,0.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ‌Augustin Turpin)