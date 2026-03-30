Zone euro: Le sentiment économique se dégrade plus que prévu en mars

Le siège de la Banque Centrale Européenne à Francfort

Le ‌sentiment économique en zone euro s'est ​dégradé plus que prévu en mars, tandis que les anticipations d'inflation se sont ​envolées, montrent les données publiées lundi par ​la Commission européenne.

L'indice ⁠mensuel du sentiment économique dans les ‌pays partageant l'euro a reculé à 96,6 contre 98,2 (révisé de ​98,3) en ‌février, alors que les analystes ⁠interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 96,8.

Les anticipations des consommateurs en ⁠matière d'inflation ‌ont progressé pour atteindre 43,4 ⁠en mars, contre 26,2 (révisé) en ‌février.

Dans l'industrie, le climat ⁠reste en zone de contraction (-7,0), après -7,2 (révisé) ⁠un mois ‌plus tôt, alors que le consensus ​tablait sur -8,0.

Dans ‌le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ​ressorti à 4,9 en mars contre 5,0 en février et ⁠un consensus à 3,9.

La confiance des consommateurs s'est établie à -16,3, inchangé par rapport à février et conforme au consensus.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)