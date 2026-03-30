Zone euro: Le sentiment économique se dégrade plus que prévu en mars

Le siège de la Banque Centrale Européenne à Francfort
Le sentiment économique en zone euro s'est dégradé plus que prévu en mars, tandis que les anticipations d'inflation se sont envolées, montrent les données publiées lundi par la Commission européenne.
L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro a reculé à 96,6 contre 98,2 (révisé de 98,3) en février, alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 96,8.
Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont progressé pour atteindre 43,4 en mars, contre 26,2 (révisé) en février.
Dans l'industrie, le climat reste en zone de contraction (-7,0), après -7,2 (révisé) un mois plus tôt, alors que le consensus tablait sur -8,0.
Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 4,9 en mars contre 5,0 en février et un consensus à 3,9.
La confiance des consommateurs s'est établie à -16,3, inchangé par rapport à février et conforme au consensus.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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