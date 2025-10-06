Zone euro: La croissance des ventes au détail ralentit en août

Des personnes portent des sacs lors de leurs achats de Noël à Hambourg

La croissance des ventes au détail dans la zone euro a ralenti d'un mois sur l'autre en août, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro ont augmenté de 0,1% en août sur un mois, comme prévu par les analystes intérrogés par Reuters et après une hausse de 0,4% en juillet (révisé de +0,5%).

Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 1% en août, contre une hausse de 2,1% (révisé de +2,2%) le mois précédent.

