 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: La croissance des ventes au détail ralentit en août
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 11:35

Des personnes portent des sacs lors de leurs achats de Noël à Hambourg

Des personnes portent des sacs lors de leurs achats de Noël à Hambourg

La croissance des ventes au détail dans la zone euro a ralenti d'un mois sur l'autre en août, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro ont augmenté de 0,1% en août sur un mois, comme prévu par les analystes intérrogés par Reuters et après une hausse de 0,4% en juillet (révisé de +0,5%).

Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 1% en août, contre une hausse de 2,1% (révisé de +2,2%) le mois précédent.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

BCE
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank