Zone euro: La croissance des prêts aux entreprises se maintient en septembre, selon la BCE

Le logo de la Banque centrale européenne est visible à l'extérieur de son siège à Francfort

‌La croissance des prêts ​aux entreprises dans la zone euro est restée stable ​en septembre, montrent les données ​publiées mardi par ⁠la Banque centrale européenne (BCE).

Le ‌crédit aux entreprises non-financières a progressé de 4,2% ​sur ‌un an en ⁠septembre, après le même chiffre en août.

Les prêts aux ⁠ménages ‌ont quant à eux ⁠augmenté de 3,1% ‌en septembre, après ⁠le même chiffre le mois ⁠précédent.

La ‌croissance de la masse monétaire ​en ‌zone euro, qui peut influer sur la ​croissance économique, a augmenté de 3,5% ⁠en septembre, plus qu'anticipé dans le consensus Reuters (3,4%) et après +3,5% en août.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)