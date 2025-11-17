Zone euro: la Commission revoit à la baisse sa prévision de croissance en 2026 à 1,2%

( AFP / DANIEL ROLAND )

La Commission européenne a abaissé lundi sa prévision de croissance économique dans la zone euro pour 2026, à 1,2% contre 1,4% auparavant, en raison des tensions commerciales internationales.

La croissance de la zone euro devrait ainsi ralentir légèrement par rapport à 2025, pour laquelle Bruxelles table désormais sur 1,3%. Un chiffre revu nettement à la hausse (la Commission tablait sur 0,9% dans ses précédentes projections publiées en juin, ndlr), grâce aux chiffres meilleurs qu'attendu enregistrés depuis le début de l'année.

La Commission a par ailleurs légèrement relevé sa prévision d'inflation pour l'année prochaine, à 1,9% contre 1,7% précédemment. Elle resterait ainsi proche des 2%, l'objectif de la BCE, après 2,1% cette année.

"Les incertitudes persistantes concernant la politique commerciale continuent de peser sur l'activité économique, et les droits de douane et les autres restrictions pourraient freiner la croissance dans l'UE plus que prévu", souligne l'exécutif européen.

"Dans un environnement hostile, l'économie européenne a continué à croître", a souligné dans un communiqué le commissaire européen à l’Économie, Valdis Dombrovskis.

Mais "vu le contexte international difficile, l'UE doit agir de manière résolue pour libérer sa croissance interne", en accélérant ses réformes, a-t-il ajouté.