France: le déficit commercial s'est réduit à 4 milliards d'euros en novembre 2025 (douanes)

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le déficit commercial de la France s'est réduit de 600 millions d'euros à 4 milliards d'euros en novembre 2025, à la faveur d'une légère hausse des exportations et d'une baisse des importations, ont indiqué les douanes jeudi.

Les exportations se sont établies à 52,2 milliards d'euros, en progression de 200 millions d'euros, et les importations ont diminué de 400 millions d'euros à 56,2 milliards d'euros, ont précisé les douanes dans un communiqué.

En octobre, le déficit commercial atteignait 4,6 milliards d'euros, moins qu'estimé précédemment.

Le solde énergétique de la France s'est amélioré. Le déficit s'est réduit de 500 millions d'euros à 2,7 milliards d'euros, les exportations ayant augmenté de 200 millions d'euros grâce à la hausse des prix de l'énergie à l'export, tandis que les importations ont reculé de 300 millions d'euros.

Le solde des produits manufacturés a suivi la même tendance (+200 millions d'euros à -3,1 milliards d'euros), bénéficiant de la hausse de 400 millions d'euros du solde des biens de consommation qui repasse dans le vert pour la première fois depuis juillet 2024, à 300 millions d'euros, ont souligné les douanes.

Les importations de biens de consommation ont ainsi baissé de 400 millions d'euros alors que les exportations sont restées stables.

Sur douze mois, le déficit commercial atteint 70,1 milliards d'euros.

En novembre 2025, le solde des transactions courantes est lui repassé dans le rouge, avec un déficit de 800 millions d'euros, après un excédent de 1,4 milliard d'euros en octobre, a indiqué par ailleurs la Banque de France.

Le déficit des échanges de biens a augmenté à 3,7 milliards d'euros, après 2,1 milliards en octobre, a-t-elle précisé.

L'excédent des échanges de services s'est réduit, revenant de 4,4 milliards en octobre à 3,7 milliards en novembre.