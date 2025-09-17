Zone euro: l'inflation stable à 2% en août sur un an, après une révision à la baisse

L'inflation dans la zone euro a été stable au mois d'août, se maintenant à 2% sur un an, selon des chiffres révisés mercredi par Eurostat, qui avait fait initialement état d'une légère hausse des prix.

Dans sa première estimation publiée début septembre, l'institut de statistiques européen avait évalué l'inflation du mois dernier à 2,1%, ce qui représentait une remontée juste au-dessus de l'objectif de la BCE.

La réévaluation de l'indicateur s'explique principalement par les prix de l'énergie, en repli de 2% en août sur un an, soit un peu plus que la baisse de 1,9% calculée initialement par Eurostat.

Les prix de l'alimentation ont progressé un peu moins vite (3,2% contre 3,3% en juillet), a confirmé par ailleurs Eurostat, tout comme ceux des services (-0,1 point à 3,1%). Les prix des biens industriels sont de leur côté stables à +0,8%, sans changement par rapport à l'estimation initiale.

L'inflation sous-jacente - corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation -, qui fait référence pour les experts, est restée quant à elle stable à 2,3% en glissement annuel dans les 20 pays partageant la monnaie unique, sans révision là encore.

Au sein de la zone euro, l'inflation s'est très nettement calmée depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, dans le contexte d'une flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, et est redescendue depuis juin à 2% sur un an, le niveau auquel la Banque centrale européenne cherche à la contenir.

La BCE a d'ailleurs maintenu ses taux d'intérêt directeurs inchangés la semaine dernière, ayant constaté que l'inflation "se situe actuellement autour de l'objectif à moyen terme de 2%" et que les perspectives d'évolution des prix sont "globalement inchangées".