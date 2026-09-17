Zone euro: L'inflation s'accélère à 3,2% sur un an en août

Des gens font leurs courses sur un marché de quartier à Paris

L'inflation ‌dans la zone euro ​s'est accélérée sur un an en août, mais de ​façon moins marquée que précédemment estimé, ​montrent les ⁠données définitives publiées jeudi par ‌Eurostat.

L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent ​l'euro ‌s'est établie à 3,2% ⁠le mois dernier, en dessous de la première lecture, ⁠et ‌après une progression de ⁠2,9% en juillet.

Sur un ‌mois, les prix ⁠ont également accéléré à +0,4%, comme ⁠prévu ‌par les économistes interrogés par ​Reuters ‌et après une hausse de 0,2% en juillet.

L'indicateur ​des prix sous-jacents, qui exclut les ⁠coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, se maintient à 2,4%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin turpin)