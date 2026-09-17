 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: L'inflation s'accélère à 3,2% sur un an en août
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 12:42
Ajouter Boursorama à vos sources

Des gens font leurs courses sur un marché de quartier à Paris

Des gens font leurs courses sur un marché de quartier à Paris

L'inflation ‌dans la zone euro ​s'est accélérée sur un an en août, mais de ​façon moins marquée que précédemment estimé, ​montrent les ⁠données définitives publiées jeudi par ‌Eurostat.

L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent ​l'euro ‌s'est établie à 3,2% ⁠le mois dernier, en dessous de la première lecture, ⁠et ‌après une progression de ⁠2,9% en juillet.

Sur un ‌mois, les prix ⁠ont également accéléré à +0,4%, comme ⁠prévu ‌par les économistes interrogés par ​Reuters ‌et après une hausse de 0,2% en juillet.

L'indicateur ​des prix sous-jacents, qui exclut les ⁠coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, se maintient à 2,4%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin turpin)

BCE
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank