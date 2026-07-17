Zone euro: L'inflation confirmée à 2,8% sur un an en juin

L'inflation des prix des denrées alimentaires en Hongrie
L'inflation dans la zone euro a ralenti en juin, conformément aux estimations initiales, tout en restant bien au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), montrent les données définitives publiées vendredi par Eurostat.
L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 2,8% le mois dernier, en ligne avec la première lecture, et après une progression de 3,2% en mai.
Sur un mois, les prix ont reculé de 0,1%, comme prévu, après un gain de 0,1% un mois plus tôt.
L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, ralentit à 2,4%, contre 2,6% en mai, également en ligne avec l'estimation initiale.
Ces données pourraient atténuer la pression exercée sur la BCE pour qu'elle relève ses taux d'intérêt ce mois-ci, même si la nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient a avivé l'incertitude quant à l'évolution future des prix.
(Rédigé par Diana Mandiá)
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