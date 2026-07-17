Zone euro: L'inflation confirmée à 2,8% sur un an en juin

L'inflation des prix des denrées alimentaires en Hongrie

L'inflation dans ‌la zone euro a ralenti en ​juin, conformément aux estimations initiales, tout en restant bien au-dessus de l'objectif de ​2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ​montrent les données définitives ⁠publiées vendredi par Eurostat.

L'inflation IPCH dans ‌les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 2,8% le ​mois ‌dernier, en ligne avec la ⁠première lecture, et après une progression de 3,2% en mai.

Sur un mois, les ⁠prix ont ‌reculé de 0,1%, comme prévu, ⁠après un gain de 0,1% un ‌mois plus tôt.

L'indicateur des ⁠prix sous-jacents, qui exclut les coûts ⁠volatils de ‌l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, ralentit ​à 2,4%, ‌contre 2,6% en mai, également en ligne avec l'estimation initiale.

Ces ​données pourraient atténuer la pression exercée sur la BCE ⁠pour qu'elle relève ses taux d'intérêt ce mois-ci, même si la nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient a avivé l'incertitude quant à l'évolution future des prix.

(Rédigé par ​Diana Mandiá)