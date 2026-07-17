Nucléaire français : l'EPR de Flamanville mis à l'arrêt pour "contrôles"

Construit face à la Manche aux côtés de deux autres réacteurs, il est le plus puissant du parc nucléaire français et doit pouvoir alimenter deux millions de foyers.

L'EPR de Flamanville a été arrêté à plusieurs reprises depuis sa mise en service (illustration) ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville (Manche) a été mis à l'arrêt jeudi après-midi pour des "contrôles" avant une possible "intervention" sur des "paramètres de fonctionnement" et devrait reprendre son activité le 26 juillet, a indiqué vendredi EDF à l'AFP.

"Jeudi 16 juillet 2026, à 16h, les équipes de l'unité n°3 de la centrale de Flamanville ont procédé à la mise à l'arrêt du réacteur afin de réaliser des contrôles complémentaires", a indiqué EDF, confirmant une information de Ouest France.

Ces contrôles s'inscrivent "dans le cadre du suivi préventif des paramètres de fonctionnement" et portent notamment "sur deux des quatre groupes motopompes primaires situés dans le bâtiment réacteur". Ces groupes assurent la circulation de l'eau dans le circuit primaire du réacteur. En fonction du diagnostic, "une intervention pourrait être menée sur ces équipements", précise encore EDF, qui prévoit le redémarrage le 26 juillet à 23h, selon son site internet.

Flamanville 3, premier réacteur nucléaire à démarrer depuis 25 ans en France, a été raccordé au réseau électrique fin 2024, avec 12 ans de retard par rapport à la date prévue. Ses coûts ont explosé par rapport au devis initial de 3,3 milliards d'euros, estimés désormais par la Cour des Comptes aux alentours de 23,7 milliards d'euros aux conditions de 2023.

L'EPR face aux aléas météorologiques

Depuis sa mise en service, il a été arrêté à plusieurs reprises, dernièrement en raison de la tempête Goretti début 2026, lors de laquelle la Manche avait connu des vents violents de plus de 200 km/h par endroits. Le 19 janvier, le groupe avait indiqué que les embruns chargés de sel marin pendant la tempête avaient endommagé des équipements électriques de la centrale.

L'EPR avait redémarré début février et une porte-parole d'EDF avait alors indiqué que l'entreprise allait poursuivre son programme d'essai à pleine puissance du réacteur. Une "visite complète" du site, impliquant l'arrêt complet du réacteur pendant 350 jours, est en outre prévue à compter du 26 septembre 2026. A cette occasion, le couvercle de la cuve, concerné par des anomalies connues de longue date, sera remplacé à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASNR).