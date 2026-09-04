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Zone euro: Baisse surprise des ventes au détail en juillet
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 14:57
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Répétition de l'illumination du bâtiment de la BCE pour célébrer l'adhésion de la Bulgarie à la zone euro

Répétition de l'illumination du bâtiment de la BCE pour célébrer l'adhésion de la Bulgarie à la zone euro

‌Les ventes au détail ​dans la zone euro ont reculé de façon ​inatendue sur un mois en ​juillet, selon les ⁠données publiées vendredi par ‌Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes ​au ‌détail dans les ⁠pays partageant l'euro ont diminué de 0,6% en ⁠juillet sur ‌un mois, alors ⁠que les analystes ‌interrogés par Reuters ⁠tablaient sur une hausse ⁠de 0,3%, ‌après +0,2% en juin (révisé de -0,3%).

Sur ​un ‌an, les ventes au détail ont augmenté ​moins que prévu, de 0,6% ⁠en juillet, contre +1,4% le mois précédent (révisé de +0,7%) et un consensus à +1,1%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

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