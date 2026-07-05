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Zlatan Ibrahimović félicite les Bleus pour leur calme
information fournie par So Foot 05/07/2026 à 10:28

Zlatan Ibrahimović félicite les Bleus pour leur calme

Zlatan Ibrahimović félicite les Bleus pour leur calme

La retraite ça a du bon. Présent sur le plateau de Fox Sports, Zlatan Ibrahimović a félicité l’équipe de France pour leur calme aussi bien face à leurs adversaires du soir que face à l’arbitrage d’Ilgiz Tantashev .

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LB pour SOFOOT.com

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