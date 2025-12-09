Zinédine Zidane investit dans un club de National 3
Il est de re-Tours !
Qui ça ? Le football pardi ! Depuis la liquidation du Tours FC, la région cherche à faire renaître une écurie pour représenter le territoire local. Chose faite avec la création de l’Union Foot de Touraine, une fusion entre les équipes du TFC, du FC de l’Ouest Tourangeau et de Joué-lès-Tours.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer