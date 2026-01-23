Menée de deux buts, l'Inter renverse tout... en huit minutes !

Inter 6-2 Pise

Buts : Zielinski (39 e ), Martinez (41 e ), Esposito (45 e +2), Dimarco (82 e ), Bonny (86 e ) et Mkhitaryan (90 e +3) pour l’Inter // Moreo (11 e et 23 e ) pour Pise

Mais qu’est-ce que c’est que cette première période ? À l’occasion de la 22 e journée de Serie A, l’Inter et Pise ont proposé un scénario rocambolesque lors des 45 première minutes. Avec, au terme de la rencontre, une victoire important pour les locaux (qui prennent provisoirement six points d’avance sur Milan en tête du classement, et neuf sur Naples).…

FC pour SOFOOT.com