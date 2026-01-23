Ligue 2 : Grenoble remonte deux buts de retard, pas Bastia

Alors ça, personne ne s’y attendait. Mené de deux buts à Pau jusqu’à un petit quart d’heure du terme, Grenoble a réussi à éviter la défaite lors de la vingtième journée de Ligue 2 : alors qu’il restait sur deux revers consécutifs n’incitant pas du tout à l’optimisme, le treizième du championnat a su se révolter en réagissant par Evans Maurin et Lucas Bernadou (qui a égalisé dans le temps additionnel).

Mendy très, très rapide

Ça n’a pas été le cas pour Bastia, battu à domicile par Montpellier. Avec notamment une réalisation signée Alexandre Mendy, dès la… deuxième minute de jeu, condamnant les Corses à un exploit qu’ils n’ont pas créé et à la place de lanterne rouge malgré leurs bons résultats récents. À noter, aussi, le quatrième pion d’Ibrahima Baldé en l’espace de quatre matchs qui a permis de lancer le succès de Rodez à Nancy. Sinon, la soirée fut plutôt calme……

FC pour SOFOOT.com