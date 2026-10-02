Trois absents de marque pour France-Belgique

Ils vont louper la revanche. Une semaine après Belgique-France, les deux nations rivales se retrouveront lundi au Stade de France. Les Bleus ne pourront pas compter sur Dayot Upamecano , suspendu après son carton rouge reçu contre l’Italie ce vendredi soir.

Les Belges sans De Bruyne et Tielemans

Les Belges enregistrent également deux absents de marque. Déjà avertis lors de la manche aller contre la France, Kevin De Bruyne et Youri Tielemans ont remis le couvert face à la Turquie. Le milieu du Napoli et la sentinelle de Manchester United ont empoché un nouvel avertissement et seront eux aussi suspendus. …

MBC pour SOFOOT.com