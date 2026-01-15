Zidane ne peut jamais être tranquille, même aux obsèques de Rolland Courbis
Il vient pour dire adieu, il repart en séance de dédicaces improvisée. Zinédine Zidane est venu se recueillir à l’église de la Madeleine pour les obsèques de Rolland Courbis, comme bon nombre de personnalités. Bonnet, lunettes de soleil, sans garde du corps, l’ancien numéro 10 a traversé la foule comme un dimanche de Coupe du monde, entre selfies, autographes et déclarations d’amour spontanées.
C’est abusé pic.twitter.com/nscBThILw9…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
