Le Portugal s'inquiète pour Cristiano Ronaldo

Le poids des années. Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure lors de la victoire d’Al Nassr contre Al-Feiha (3-1), ce samedi soir en Saudi Pro League. Un succès, oui, mais une soirée à oublier pour la star portugaise.

L’homme aux 965 buts a raté un penalty, avant de quitter le terrain diminué. Son entraîneur Jorge Jesus a tenu à rassurer sur l’état de santé de son attaquant phare en conférence de presse : « Il ressentait une fatigue musculaire. Après avoir marqué le 2-1, je n’ai pas voulu prendre de risque et je l’ai remplacé. Le service médical va évaluer son état, mais il ne s’agissait que d’une fatigue musculaire. » …

CT pour SOFOOT.com