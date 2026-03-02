Un mort dans des affrontements lors du Superclásico au Chili

Triste nouvelle au Chili. Le fameux Superclásico entre Colo-Colo et Universidad de Chile a été marqué par un affrontement meurtrier entre supporters. Le drame s’est produit ce dimanche, à quelques heures de la rencontre, alors qu’un convoi de supporters de Colo-Colo se dirigeait vers l’Estadio Monumental . Les supporters ont été pris pour cible par des tirs : un homme est décédé et un autre a été hospitalisé.

🔴VIDEO | Momento del ataque a hinchas de Colo Colo en Pudahuel que dejó a un fallecido y otro herido.@Cooperativa pic.twitter.com/0sBPkNBBRe…

AR pour SOFOOT.com